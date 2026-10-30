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Javier Bardem vive cineasta em crise familiar no drama ‘O Ser Querido’; veja trailer

Na história, Bardem dá vida a Esteban Martínez, um cineasta reconhecido no meio artístico, mas cuja trajetória também é marcada por episódios de violência e excessos

'O Ser Querido' estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro (Divulgação)

'O Ser Querido' estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro (Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h57.

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RESUMO ＋

O trailer legendado de 'O Ser Querido', novo drama do diretor espanhol Rodrigo Sorogoyen com Javier Bardem e Victoria Luengo, foi divulgado nesta sexta-feira, 30. O filme acompanha um cineasta que convida a filha para atuar em seu novo projeto e revive conflitos familiares sem solução.

Um convite para trabalhar no mesmo filme coloca pai e filha diante de questões que ficaram mal resolvidas durante anos. Esse é o ponto de partida de 'O Ser Querido' (The Beloved, em inglês), novo drama do diretor espanhol Rodrigo Sorogoyen, que teve seu trailer legendado divulgado nesta sexta-feira, 30.

Na história, Bardem dá vida a Esteban Martínez, um cineasta reconhecido no meio artístico, mas cuja trajetória também é marcada por episódios de violência e excessos.

Ao desenvolver um novo projeto, ele decide chamar Emilia (Victoria Luengo), sua filha, para atuar no longa.

A atriz, que passa por uma fase de pouca movimentação profissional, aceita a oportunidade. O trabalho em conjunto, no entanto, acaba colocando os dois em contato com desentendimentos antigos e questões familiares que continuam sem solução.

Assista ao trailer:

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 Elenco de 'O Ser Querido'

Além de Javier Bardem e Victoria Luengo, o filme conta com Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia e Raúl Prieto. A direção é de Rodrigo Sorogoyen, que também assina As Bestas e o curta-metragem Madre.

Quando 'O Ser Querido' estreia nos cinemas?

A produção estreia no Brasil em 26 de novembro.

'Perguntas frequentes'

Qual é a história de 'O Ser Querido'? ＋

'O Ser Querido' acompanha Esteban Martínez, um cineasta reconhecido que convida a filha, Emilia, para atuar em seu novo filme. O trabalho em conjunto traz de volta desentendimentos antigos e questões familiares sem solução.

Quem interpreta Esteban Martínez e Emilia em 'O Ser Querido'? ＋

Javier Bardem interpreta o cineasta Esteban Martínez, enquanto Victoria Luengo vive Emilia, a filha do diretor. A personagem aceita o papel durante uma fase de pouca movimentação profissional.

Quem está no elenco de 'O Ser Querido'? ＋

O elenco reúne Javier Bardem, Victoria Luengo, Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia e Raúl Prieto.

Quem dirige 'O Ser Querido'? ＋

Rodrigo Sorogoyen dirige 'O Ser Querido'. O cineasta espanhol também assina 'As Bestas' e o curta-metragem 'Madre'.

Quando 'O Ser Querido' estreia no Brasil? ＋

'O Ser Querido' estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro.

Onde assistir ao trailer de 'O Ser Querido'? ＋

O trailer legendado de 'O Ser Querido' está disponível no YouTube.

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