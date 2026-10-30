Javier Bardem vive cineasta em crise familiar no drama ‘O Ser Querido’; veja trailer

'O Ser Querido' estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro (Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h57.
O trailer legendado de 'O Ser Querido', novo drama do diretor espanhol Rodrigo Sorogoyen com Javier Bardem e Victoria Luengo, foi divulgado nesta sexta-feira, 30. O filme acompanha um cineasta que convida a filha para atuar em seu novo projeto e revive conflitos familiares sem solução.
Um convite para trabalhar no mesmo filme coloca pai e filha diante de questões que ficaram mal resolvidas durante anos. Esse é o ponto de partida de 'O Ser Querido' (The Beloved, em inglês), novo drama do diretor espanhol Rodrigo Sorogoyen, que teve seu trailer legendado divulgado nesta sexta-feira, 30.
Na história, Bardem dá vida a Esteban Martínez, um cineasta reconhecido no meio artístico, mas cuja trajetória também é marcada por episódios de violência e excessos.
Ao desenvolver um novo projeto, ele decide chamar Emilia (Victoria Luengo), sua filha, para atuar no longa.
A atriz, que passa por uma fase de pouca movimentação profissional, aceita a oportunidade. O trabalho em conjunto, no entanto, acaba colocando os dois em contato com desentendimentos antigos e questões familiares que continuam sem solução.
Além de Javier Bardem e Victoria Luengo, o filme conta com Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia e Raúl Prieto. A direção é de Rodrigo Sorogoyen, que também assina As Bestas e o curta-metragem Madre.
'O Ser Querido' acompanha Esteban Martínez, um cineasta reconhecido que convida a filha, Emilia, para atuar em seu novo filme. O trabalho em conjunto traz de volta desentendimentos antigos e questões familiares sem solução.
Javier Bardem interpreta o cineasta Esteban Martínez, enquanto Victoria Luengo vive Emilia, a filha do diretor. A personagem aceita o papel durante uma fase de pouca movimentação profissional.
O elenco reúne Javier Bardem, Victoria Luengo, Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia e Raúl Prieto.
Rodrigo Sorogoyen dirige 'O Ser Querido'. O cineasta espanhol também assina 'As Bestas' e o curta-metragem 'Madre'.
'O Ser Querido' estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro.
O trailer legendado de 'O Ser Querido' está disponível no YouTube.