Javier Bardem vive cineasta em crise familiar no drama ‘O Ser Querido’; veja trailer

RESUMO ＋ O trailer legendado de 'O Ser Querido', novo drama do diretor espanhol Rodrigo Sorogoyen com Javier Bardem e Victoria Luengo, foi divulgado nesta sexta-feira, 30. O filme acompanha um cineasta que convida a filha para atuar em seu novo projeto e revive conflitos familiares sem solução.

Um convite para trabalhar no mesmo filme coloca pai e filha diante de questões que ficaram mal resolvidas durante anos. Esse é o ponto de partida de 'O Ser Querido' (The Beloved, em inglês), novo drama do diretor espanhol Rodrigo Sorogoyen, que teve seu trailer legendado divulgado nesta sexta-feira, 30.

Na história, Bardem dá vida a Esteban Martínez, um cineasta reconhecido no meio artístico, mas cuja trajetória também é marcada por episódios de violência e excessos.

Ao desenvolver um novo projeto, ele decide chamar Emilia (Victoria Luengo), sua filha, para atuar no longa.

A atriz, que passa por uma fase de pouca movimentação profissional, aceita a oportunidade. O trabalho em conjunto, no entanto, acaba colocando os dois em contato com desentendimentos antigos e questões familiares que continuam sem solução.

Assista ao trailer:

Elenco de 'O Ser Querido'

Além de Javier Bardem e Victoria Luengo, o filme conta com Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia e Raúl Prieto. A direção é de Rodrigo Sorogoyen, que também assina As Bestas e o curta-metragem Madre.

Quando 'O Ser Querido' estreia nos cinemas?

A produção estreia no Brasil em 26 de novembro.