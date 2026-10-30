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Aneel mantém bandeira verde: entenda o que isso muda na sua conta de luz

Com a decisão, consumidores não terão valores adicionais na conta de luz pelo segundo mês consecutivo

Quanto mais custosa a geração de energia, maior é o valor cobrado dos consumidores. (Marcos Santos/USP Imagens)

Quanto mais custosa a geração de energia, maior é o valor cobrado dos consumidores. (Marcos Santos/USP Imagens)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h33.

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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pelo sistema de bandeiras tarifárias, manteve nesta sexta-feira, 30, a bandeira verde para novembro, sem cobrança adicional na conta de luz. Segundo a Aneel, o aumento das chuvas elevou o nível dos reservatórios e reduziu a necessidade de usinas termelétricas.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) manteve a bandeira tarifária verde para novembro. Com a decisão, publicada nesta sexta-feira, 30, os consumidores não terão valores adicionais na conta de luz pelo segundo mês consecutivo. 

Segundo a agência, a manutenção da bandeira reflete as condições favoráveis de geração de energia. O aumento das chuvas nas regiões das principais usinas hidrelétricas contribuiu para melhorar o nível dos reservatórios e reduzir a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custos mais elevados.

A bandeira verde voltou a valer em outubro, depois de cinco meses de bandeira amarela. Durante esse período, os consumidores tiveram um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). A classificação é definida mensalmente e considera as condições de produção de energia no país.

Na bandeira verde, não há cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha representam custos extras na conta de luz, calculados a cada 100 kWh consumidos.

Os valores adicionais são:

  • Bandeira amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;
  • Bandeira vermelha – Patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;
  • Bandeira vermelha – Patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Quanto mais custosa a geração de energia, maior é o valor cobrado dos consumidores.

(Com Agência Brasil)

'Perguntas frequentes'

A conta de luz terá cobrança adicional em novembro? ＋

Não. A bandeira tarifária verde foi mantida para novembro, e os consumidores não terão cobrança adicional na conta de luz pelo segundo mês consecutivo.

Por que a Aneel manteve a bandeira verde em novembro? ＋

A bandeira verde foi mantida devido às condições favoráveis de geração de energia, segundo a Aneel. O aumento das chuvas melhorou o nível dos reservatórios e reduziu a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custos mais altos.

Quando a bandeira verde voltou a valer? ＋

A bandeira verde voltou a valer em outubro, após cinco meses de bandeira amarela. Nesse período, os consumidores pagaram um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias? ＋

O sistema indica os custos de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional e tem classificação mensal. Criado pela Aneel em 2015, o modelo aplica cobranças adicionais quando a produção de energia fica mais cara.

Quais são os valores das bandeiras amarela e vermelha? ＋

A bandeira amarela acrescenta R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha cobra R$ 4,46 no Patamar 1 e R$ 7,87 no Patamar 2 para o mesmo consumo.

Acompanhe tudo sobre:Aneel

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