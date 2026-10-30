'Tudo é Justo', de Ryan Murphy, divulga primeira foto de Cauã Reymond ao lado de Kim Kardashian

RESUMO ＋ O serviço de streaming Disney+ divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem de Cauã Reymond na segunda temporada de 'Tudo é Justo', série de Ryan Murphy, ao lado de Kim Kardashian e outras estrelas do elenco. A nova temporada estreia em 4 de novembro, mas o personagem do ator brasileiro ainda não foi revelado.

O Disney+ divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem de Cauã Reymond na segunda temporada de 'Tudo é Justo', série criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy.

Na foto, o ator brasileiro aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash, que também integram o elenco da produção.

A nova temporada estreia em 4 de novembro no streaming. A participação de Cauã foi anunciada em setembro, mas ainda não há informações sobre o personagem que ele interpretará nem sobre quando sua primeira cena será exibida.

Veja a foto:

Qual é a história de 'Tudo é justo'?

A primeira temporada foi ao ar em novembro de 2025. A série acompanha um grupo de advogadas especializadas em divórcios que decide deixar um escritório tradicional, dominado por homens, para abrir a própria firma.

Na trama, as protagonistas enfrentam separações milionárias, disputas de alto risco e segredos que ultrapassam os limites dos tribunais. A produção também explora as relações pessoais e profissionais das personagens, marcadas por alianças instáveis e conflitos em um ambiente em que dinheiro e poder têm grande influência.

Assista ao trailer oficial: