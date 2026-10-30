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'Tudo é Justo', de Ryan Murphy, divulga primeira foto de Cauã Reymond ao lado de Kim Kardashian

Na imagem, o ator brasileiro aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash

'Tudo é Justo' foi criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy. (Disney+/Divulgação)

'Tudo é Justo' foi criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy. (Disney+/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h48.

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RESUMO ＋

O serviço de streaming Disney+ divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem de Cauã Reymond na segunda temporada de 'Tudo é Justo', série de Ryan Murphy, ao lado de Kim Kardashian e outras estrelas do elenco. A nova temporada estreia em 4 de novembro, mas o personagem do ator brasileiro ainda não foi revelado.

O Disney+ divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem de Cauã Reymond na segunda temporada de 'Tudo é Justo', série criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy.

Na foto, o ator brasileiro aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash, que também integram o elenco da produção.

A nova temporada estreia em 4 de novembro no streaming. A participação de Cauã foi anunciada em setembro, mas ainda não há informações sobre o personagem que ele interpretará nem sobre quando sua primeira cena será exibida.

Veja a foto:

Qual é a história de 'Tudo é justo'?

A primeira temporada foi ao ar em novembro de 2025.  A série acompanha um grupo de advogadas especializadas em divórcios que decide deixar um escritório tradicional, dominado por homens, para abrir a própria firma.

Na trama, as protagonistas enfrentam separações milionárias, disputas de alto risco e segredos que ultrapassam os limites dos tribunais. A produção também explora as relações pessoais e profissionais das personagens, marcadas por alianças instáveis e conflitos em um ambiente em que dinheiro e poder têm grande influência.

Assista ao trailer oficial:

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'Perguntas frequentes'

Quando estreia a segunda temporada de 'Tudo é Justo'? ＋

A segunda temporada de 'Tudo é Justo' estreia em 4 de novembro no serviço de streaming Disney+.

Qual será o papel de Cauã Reymond em 'Tudo é Justo'? ＋

O personagem de Cauã Reymond ainda não foi divulgado. Também não há informações sobre quando a primeira cena do ator brasileiro será exibida.

Quem aparece com Cauã Reymond na primeira imagem da nova temporada? ＋

Cauã Reymond aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash, que integram o elenco da série.

Qual é a história de 'Tudo é Justo'? ＋

'Tudo é Justo' acompanha advogadas especializadas em divórcios que deixam um escritório tradicional, dominado por homens, para abrir a própria firma. A trama aborda separações milionárias, disputas de alto risco e conflitos pessoais e profissionais marcados por dinheiro e poder.

Quem criou a série 'Tudo é Justo'? ＋

'Tudo é Justo' foi criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy. A primeira temporada da série foi exibida em novembro de 2025.

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