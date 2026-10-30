'Tudo é Justo', de Ryan Murphy, divulga primeira foto de Cauã Reymond ao lado de Kim Kardashian

'Tudo é Justo' foi criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy. (Disney+/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h48.
O serviço de streaming Disney+ divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem de Cauã Reymond na segunda temporada de 'Tudo é Justo', série de Ryan Murphy, ao lado de Kim Kardashian e outras estrelas do elenco. A nova temporada estreia em 4 de novembro, mas o personagem do ator brasileiro ainda não foi revelado.
O Disney+ divulgou nesta sexta-feira, 30, a primeira imagem de Cauã Reymond na segunda temporada de 'Tudo é Justo', série criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy.
Na foto, o ator brasileiro aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash, que também integram o elenco da produção.
A nova temporada estreia em 4 de novembro no streaming. A participação de Cauã foi anunciada em setembro, mas ainda não há informações sobre o personagem que ele interpretará nem sobre quando sua primeira cena será exibida.
A primeira temporada foi ao ar em novembro de 2025. A série acompanha um grupo de advogadas especializadas em divórcios que decide deixar um escritório tradicional, dominado por homens, para abrir a própria firma.
Na trama, as protagonistas enfrentam separações milionárias, disputas de alto risco e segredos que ultrapassam os limites dos tribunais. A produção também explora as relações pessoais e profissionais das personagens, marcadas por alianças instáveis e conflitos em um ambiente em que dinheiro e poder têm grande influência.
A segunda temporada de 'Tudo é Justo' estreia em 4 de novembro no serviço de streaming Disney+.
O personagem de Cauã Reymond ainda não foi divulgado. Também não há informações sobre quando a primeira cena do ator brasileiro será exibida.
Cauã Reymond aparece ao lado de Kim Kardashian, Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts e Niecy Nash, que integram o elenco da série.
'Tudo é Justo' acompanha advogadas especializadas em divórcios que deixam um escritório tradicional, dominado por homens, para abrir a própria firma. A trama aborda separações milionárias, disputas de alto risco e conflitos pessoais e profissionais marcados por dinheiro e poder.
'Tudo é Justo' foi criada pelo produtor e roteirista Ryan Murphy. A primeira temporada da série foi exibida em novembro de 2025.