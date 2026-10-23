'Lupin' terá parte 5? Veja o que sabemos sobre o futuro da série

A série "Lupin" retorna à Netflix nesta sexta-feira, 23, com oito episódios inéditos. Na quarta parte, Omar Sy volta a interpretar Assane Diop, o ladrão que se inspira nas aventuras de Arsène Lupin e precisa lidar com um novo mistério: uma sequência de roubos atribuídos a ele enquanto permanece na prisão.

Qual será a trama de 'Lupin parte 4'?

A história se passa quatro anos depois dos acontecimentos da parte anterior. Assane quer cumprir sua pena e reencontrar a família no Senegal, mas os crimes cometidos por um imitador colocam seus planos em risco. Para provar sua inocência e descobrir quem está usando sua identidade, ele precisa voltar a agir como Lupin.

A terceira parte terminou com Assane se entregando à polícia para proteger a família. Antes de ser preso, ele negociou a libertação do amigo Benjamin e pediu que pudesse ficar com os livros de Arsène Lupin na cela. Na cena final, descobriu que Hubert Pellegrini, seu antigo inimigo, estava preso na cela vizinha.

Com a chegada dos novos episódios, uma dúvida acompanha os fãs: "Lupin" terá uma quinta parte na Netflix?

'Lupin' terá parte 5 na Netflix?

Por enquanto, a quinta parte de "Lupin" não foi confirmada. A Netflix também não divulgou previsão de estreia, informações sobre o início das gravações ou detalhes de uma possível nova temporada.

Quem está no elenco de 'Lupin parte 4'?

O elenco da quarta parte de "Lupin" reúne nomes conhecidos das temporadas anteriores e novos integrantes. Omar Sy retorna como Assane Diop, protagonista da série, enquanto Ludivine Sagnier interpreta Claire, sua ex-companheira e mãe de seu filho, Raoul.

Também voltam Antoine Gouy, no papel de Benjamin Férel, amigo e parceiro de Assane; Soufiane Guerrab, como o policial Youssef Guédira, que conhece bem os métodos do protagonista; e Shirine Boutella, como a tenente Sofia Belkacem, que participa das investigações.

Entre as novidades estão Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

A direção fica a cargo de Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gélin. Já a criação da série é assinada por George Kay, em colaboração com François Uzan. Omar Sy também atua como showrunner ao lado de Louis Leterrier, participando das decisões criativas da produção.

Veja o trailer de 'Lupin parte 4'