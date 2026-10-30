Bitget e mais empresas pedem licença cripto ao BC na data final; veja a lista completa

Editor do Future of Money
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h18.
A corretora de criptomoedas internacional Bitget, que aparece em sexto lugar em volume nas últimas 24 horas no CoinGecko, pediu licença nesta sexta-feira, 30, para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada pelo Banco Central.
Junto com ela, protocolaram pedidos de licença entre ontem e hoje: a empresa de infraestrutura de ativos digitais Parfin; a bolsa de valores brasileira, B3; a exchange cripto norte-americana, Kraken; a exchange filipina Coins.xyz; a plataforma de investimentos Webull; os bancos BTG Pactual, Rendimento e BS2; e muitas outras empresas.
A ferramenta de monitoramento de pedidos de PSAVs da Cainvest aponta para um total de 62 aplicações para licença, número que aumenta para 63 com o pedido da Bitget. Dessas, três estão na agenda do BC para decisão, duas estão sendo examinadas e duas estão aguardando documentos ou resposta dos aplicantes para continuidade do processo.
Quem não protocolou pedido de autorização até hoje não poderá mais operar com criptoativos no Brasil, assim como quem pediu a licença, mas for rejeitado pelo BC. Para se tornar uma PSAV regulada, a autoridade monetária estabelece uma série de requisitos, que vão de capital mínimo regulatório a segregação patrimonial, medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e outras.
Em nota, a Bitget afirmou que o Brasil é um mercado estratégico para a corretora e a clareza regulatória seria "essencial" para promover um ambiente mais seguro, transparente e sustentável. "Solicitar autorização ao Banco Central é um passo importante no nosso compromisso de longo prazo com o país”, afirmou Noah Cheung, Country Manager da Bitget no Brasil.
Já a Coins.xyz afirmou que seu foco está no mercado institucional, especialmente nas empresas de pagamento. "Protocolar o pedido dentro do prazo reflete algo que o grupo carrega desde as Filipinas e se prolifera para os países que nos expandimos: crescer dentro do sistema regulado", afirmou Guilherme Bissoli, diretor executivo da exchange para o Brasil.
1 Transfero
2 Mazzera
3 PFPay
4 Masterpay
5 W Brasil Comércio
6 Onda Finance
7 Wynx Exchange
8 Crown
9 OKX
10 Brasil Bitcoin (Brasil 8)
11 UnblockPay
12 Bybit
13 Binance (BBrasil SPSAV)
14 Ripio
15 Mercado Bitcoin
16 Bloquo
17 Liqi
18 Nonco
19 Lumx
20 Itaú Unibanco
21 Foxbit
22 Avenia (BRLA Digital)
23 Neo Ativos Virtuais
24 Grupo Braza (Braza Bank)
25 TRKBIT
26 Cademartori Z Soluções
27 Nu Pagamentos (Nubank/NuCripto)
28 Banco Inter
29 B&T Corretora de Câmbio
30 Stark Bank
31 S3 CACEIS
32 Ripple
33 Coinbase
34 Urban
35 SuitCoin
36 OSL Brasil
37 Velaro Network
38 Bradesco
39 B3
40 TCR Finance
41 Obsidiam
42 Ettica Pagamentos
43 Prata Digital / Prata SCD
44 O3 Trade
45 Belo Brasil
46 IACrypto
47 RedotPay Brasil (RedotX/Samba)
48 NoxPay
49 Coins.xyz
50 Bloxtrade Capital
51 Nexus
52 Manteca (Ponte Global)
53 Banco BS2
54 NBS
55 Webull
56 BTG Pactual / Mynt
57 4Pay Finance
58 Banco Rendimento
59 MadarBit
60 ARQ Finance
61 Kraken
62 Parfin
63 Bitget
Nº Empresa / instituição
1 Transfero
2 Mazzera
3 PFPay
4 Masterpay
5 W Brasil Comércio
6 Onda Finance
7 Wynx Exchange
8 Crown
9 OKX
10 Brasil Bitcoin (Brasil 8)
11 UnblockPay
12 Bybit
13 Binance (BBrasil SPSAV)
14 Ripio
15 Mercado Bitcoin
16 Bloquo
17 Liqi
18 Nonco
19 Lumx
20 Itaú Unibanco
21 Foxbit
22 Avenia (BRLA Digital)
23 Neo Ativos Virtuais
24 Grupo Braza (Braza Bank)
25 TRKBIT
26 Cademartori Z Soluções
27 Nu Pagamentos (Nubank/NuCripto)
28 Banco Inter
29 B&T Corretora de Câmbio
30 Stark Bank
31 S3 CACEIS
32 Ripple
33 Coinbase
34 Urban
35 SuitCoin
36 OSL Brasil
37 Velaro Network
38 Bradesco
39 B3
40 TCR Finance
41 Obsidiam
42 Ettica Pagamentos
43 Prata Digital / Prata SCD
44 O3 Trade
45 Belo Brasil
46 IACrypto
47 RedotPay Brasil (RedotX/Samba)
48 NoxPay
49 Coins.xyz
50 Bloxtrade Capital
51 Nexus
52 Manteca (Ponte Global)
53 Banco BS2
54 NBS
55 Webull
56 BTG Pactual / Mynt
57 4Pay Finance
58 Banco Rendimento
59 MadarBit
60 ARQ Finance
61 Kraken
62 Parfin
63 Bitget
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