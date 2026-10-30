Caso Richard Norton: Injeção antienvelhecimento provocou reação que matou o ator

A morte do ator australiano Richard Norton (1950–2025) foi associada ao uso de injeções de peptídeos com finalidade antienvelhecimento, segundo informações do legista de Melbourne divulgadas pelo site TMZ na quinta-feira, 29.

Norton morreu em 30 de março de 2025, em Melbourne, após uma parada cardíaca. De acordo com o relatório citado pelo veículo, uma injeção provocou a reação que levou à morte do ator.

Embora tivesse prescrição médica para o uso da substância, Norton teria recebido uma dose superior à receitada, segundo o legista.

“A injeção causou uma reação anafilática que, por sua vez, levou à parada cardíaca”, afirma o relatório. A anafilaxia é uma reação alérgica grave.

Segundo o TMZ, o caso pode ter sido a primeira morte na Austrália atribuída ao uso dessa substância.

Ao longo da carreira, Norton trabalhou com nomes como Chuck Norris, Margot Robbie, Jackie Chan, Ben Affleck, Scarlett Johansson, Charlize Theron e Liam Neeson. O ator deixou a esposa, a atriz Judy Green, de 62 anos.

Quem foi Richard Norton?

O australiano Richard Norton (1950–2025) foi ator, artista marcial e coreógrafo de cenas de luta. Sua carreira reuniu participações em filmes de ação de Hollywood e de Hong Kong, além de trabalhos na preparação de atores e na coordenação de combates para o cinema.

Antes de chegar às telas, Norton atuou como segurança de artistas da música. A experiência com artes marciais abriu caminho para sua estreia no cinema em “Octagon — Escola para Assassinos” (1980), ao lado de Chuck Norris, com quem voltaria a trabalhar em outras produções.

Nos anos seguintes, ganhou espaço no cinema de ação de Hong Kong. Contracenou com Jackie Chan em filmes como “City Hunter — O Caçador de Encrencas” (1993) e “Mr. Nice Guy — Bom de Briga” (1997). Também dividiu as telas com a atriz e artista marcial Cynthia Rothrock em produções do gênero.

Nos bastidores, trabalhou na criação e na coordenação de sequências de luta em produções como “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015). Ao longo da trajetória, conciliou a atuação com o treinamento de profissionais para cenas de ação.

Norton morreu em 30 de março de 2025, em Melbourne, na Austrália, aos 75 anos. Era casado com a atriz Judy Green.