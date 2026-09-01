GTA 6 terá troca de personagens limitada durante algumas missões, diz Rockstar

A troca entre os protagonistas de GTA 6, Jason e Lucia, será limitada em determinados momentos da história. A informação foi confirmada pelo codiretor da Rockstar North, Rob Nelson, em entrevista à revista japonesa Famitsu.

Segundo Nelson, diferentemente de GTA 5, em que a mudança entre personagens era permitida na maior parte do tempo, o recurso em GTA 6 vai depender da missão e do contexto narrativo.

Haverá momentos em que o jogador poderá alternar livremente e outros em que a Rockstar limitará a mecânica para manter a perspectiva de um personagem específico.

“Durante a história, há momentos em que você não pode trocar de personagem por algum motivo”, disse Nelson. “Há missões em que você pode trocar à vontade, mas há seções em que queremos que você experimente a história a partir da perspectiva de um determinado personagem.”

O desenvolvedor citou como exemplo uma missão no início do jogo em que Jason deverá assumir a liderança por causa de sua experiência militar.

Em outra sequência, durante a fuga de um assalto a banco mostrada no trailer estendido da Netflix, a troca será automática: depois de controlar Jason atirando nos policiais no banco de trás do veículo, o jogador passará a controlar Lucia ao volante.

Já na missão final do trailer, em que o casal é atacado, a troca entre os personagens poderá ser feita livremente. Fora das missões, a mudança entre Jason e Lucia estará disponível a qualquer momento.

GTA 6: o que se sabe sobre o jogo

Desenvolvido pela Rockstar Games, GTA 6 será o primeiro jogo principal da franquia em 13 anos, após o lançamento de GTA 5, em 2013.

Desenvolvido novamente pela Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 será o primeiro título principal da série desde GTA 5, lançado em 2013. O intervalo entre os dois jogos chega a 13 anos.

A história de GTA 6 vai ser ambientada em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. Entre os locais presentes está Vice City, versão fictícia de Miami que apareceu no primeiro GTA e, posteriormente, serviu como cenário de GTA Vice City, lançado em 2002.

A campanha terá dois protagonistas: Lucia e Jason. Os personagens formam um casal com histórico criminal e seguem uma dinâmica associada a Bonnie e Clyde enquanto entram no universo do crime de Vice City.

GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. Até o momento, uma versão para PC não foi anunciada.