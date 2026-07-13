'GTA 6': Jogo disponível para Playstation 5 aparece em oferta por menos de R$ 370

Um dos lançamentos mais aguardados da indústria de games, "GTA 6" chega com a proposta de aproveitar ao máximo o potencial do PlayStation 5 e do Xbox Series X|S.

O novo capítulo da franquia contará com o maior mapa da série, recursos gráficos com Ray Tracing e uma campanha ambientada novamente em Vice City, agora integrada ao estado fictício de Leonida.

A edição física para PlayStation 5 atingiu um dos menores preços já registrados nesta oferta da Shopee. Para obter o desconto, basta resgatar o cupom "LOJAS OFICIAIS R$60 OFF" na página de promoções da loja. Dessa forma, o jogo sai por R$ 367 no pagamento via PIX ou por R$ 389, com parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.

Com lançamento marcado para 19 de novembro, Grand Theft Auto VI (GTA 6) foi desenvolvido para explorar toda a capacidade dos consoles da atual geração. O motor gráfico do jogo foi projetado para ampliar o nível de fidelidade visual e aproveitar os recursos mais recentes do hardware.

Entre os destaques técnicos estão a Iluminação Global com Ray Tracing Avançado, o Clima Dinâmico Realista e a otimização específica para o PlayStation 5 Pro, destinada aos jogadores que possuem a versão mais avançada do console.

Na campanha, Jason e Lucia acabam envolvidos no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado dos Estados Unidos depois que um trabalho aparentemente simples dá errado. Inseridos em uma conspiração criminosa que se espalha por todo o estado de Leonida, os protagonistas precisam confiar um no outro para aumentar as chances de sobrevivência.

Quando será a venda geral do 'GTA 6'?

O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.

O 'GTA 6' estará disponível para PC?

Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.

Quanto custará o 'GTA 6'?

O preço oficial do "GTA 6" deverá ser informado somente quando a pré-venda for iniciada.

Entenda o enredo do 'GTA 6'

A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.

Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.