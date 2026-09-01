Musical de 'Percy Jackson - O Ladrão de Raios' chega ao Brasil; veja data, preços e local

Musical de 'Percy Jackson': produção divulgou nesta terça-feira, 1º, as fotos do elenco caracterizado (Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15h48.
Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 16h58.
Sucesso na Broadway e West End, o musical “Percy Jackson – O Ladrão de Raios” chega ao Brasil em 10 de outubro no Teatro Liberdade, em São Paulo, com uma adaptação em português assinada pela Lab Cultural.
A produção divulgou nesta terça-feira, 1º, as fotos do elenco caracterizado. João Lucas interpreta Percy Jackson, enquanto Marianna Alexandre vive Annabeth Chase, Thales Cesar como Grove, Fernando Caruso interpreta o Sr. D e Caio Paduan assume o papel de Poseidon.
A história acompanha Percy, um adolescente que descobre ser um semideus, filho do deus grego Poseidon. A partir da descoberta, ele entra em um universo de deuses e criaturas mitológicas e parte com os amigos em uma missão que pode definir o futuro do mundo.
Baseado no primeiro livro da saga de Rick Riordan, o espetáculo foi adaptado para os palcos por Joe Tracz, com trilha de rock composta por Rob Rokicki. A produção teve estreia nos Estados Unidos em 2024, em uma montagem off-Broadway, chegou à Broadway em 2017 e ao West End, em Londres, em 2024.
No Brasil, a montagem será a primeira versão autorizada do musical na América Latina. Segundo a produção, o espetáculo terá mais de 3 toneladas de cenário, 18 atores em cena, 60 figurinos e 15 perucas.
Entre os recursos previstos estão um centauro animatrônico, operado ao vivo no palco, efeitos de ilusionismo desenvolvidos para a montagem e um sistema de projeção com 60 mil lumens de potência visual.
Além de João Lucas, Marianna Alexandre, Fernando Caruso e Caio Paduan, o elenco reúne Nicole Luz como Clarisse La Rue, Rodrigo Filgueiras como Luke Castellan e Analu Pimenta como Sally Jackson. A direção-geral é de Daniel Salve.
*Ingressos populares sujeito à disponibilidade.