Musical de 'Percy Jackson - O Ladrão de Raios' chega ao Brasil; veja data, preços e local

Sucesso na Broadway e West End, o musical “Percy Jackson – O Ladrão de Raios” chega ao Brasil em 10 de outubro no Teatro Liberdade, em São Paulo, com uma adaptação em português assinada pela Lab Cultural.

A produção divulgou nesta terça-feira, 1º, as fotos do elenco caracterizado. João Lucas interpreta Percy Jackson, enquanto Marianna Alexandre vive Annabeth Chase, Thales Cesar como Grove, Fernando Caruso interpreta o Sr. D e Caio Paduan assume o papel de Poseidon.

A história acompanha Percy, um adolescente que descobre ser um semideus, filho do deus grego Poseidon. A partir da descoberta, ele entra em um universo de deuses e criaturas mitológicas e parte com os amigos em uma missão que pode definir o futuro do mundo.

Baseado no primeiro livro da saga de Rick Riordan, o espetáculo foi adaptado para os palcos por Joe Tracz, com trilha de rock composta por Rob Rokicki. A produção teve estreia nos Estados Unidos em 2024, em uma montagem off-Broadway, chegou à Broadway em 2017 e ao West End, em Londres, em 2024.

Veja as fotos:

No Brasil, a montagem será a primeira versão autorizada do musical na América Latina. Segundo a produção, o espetáculo terá mais de 3 toneladas de cenário, 18 atores em cena, 60 figurinos e 15 perucas.

Entre os recursos previstos estão um centauro animatrônico, operado ao vivo no palco, efeitos de ilusionismo desenvolvidos para a montagem e um sistema de projeção com 60 mil lumens de potência visual.

Além de João Lucas, Marianna Alexandre, Fernando Caruso e Caio Paduan, o elenco reúne Nicole Luz como Clarisse La Rue, Rodrigo Filgueiras como Luke Castellan e Analu Pimenta como Sally Jackson. A direção-geral é de Daniel Salve.

Data, local e ingressos

Estreia: 10 de outubro de 2026

Local: Teatro Liberdade, São Paulo

Ingressos: disponíveis pelo Sympla

Preço dos ingressos

Quintas às 20h00 e Domingos às 19h30:

Plateia Premium Central - Acampamento Meio-Sangue: R$320,00 (Inteira) | R$160,00 (Meia)

Plateia Premium Lateral - Acampamento Meio-Sangue: R$220,00 (Inteira) | R$110,00 (Meia)

Plateia Central - Arena dos Semideuses: R$280,00 (Inteira) | R$140,00 (Meia)

Plateia Lateral - Arena dos Semideuses: R$180,00 (Inteira) | R$90,00 (Meia)

Balcão Visão Parcial - Zona da Névoa: R$120,00 (Inteira) | R$60,00 (Meia)

Balcão A - Monte Olimpo: R$150,00 (Inteira) | R$75,00 (Meia)

Balcão B - Área dos Mortais: R$120,00 (Inteira) | R$60,00 (Meia)

Ingresso Popular: R$50,00 (Inteira) | R$25,00 (Meia)

Sextas às 20h00, Sábados 16h00 e 20h30 e Domingos às 15h00:

Plateia Premium Central - Acampamento Meio-Sangue: R$340,00 (Inteira) | R$170,00 (Meia)

Plateia Premium Laterial - Acampamento Meio-Sangue: R$240,00 (Inteira) | R$120,00 (Meia)

Plateia Central - Arena dos Semideuses: R$300,00 (Inteira) | R$150,00 (Meia)

Plateia Laterial - Arena dos Semideuses: R$200,00 (Inteira) | R$100,00 (Meia)

Balcão Visão Parcial - Zona da Névoa: R$140,00 (Inteira) | R$70,00 (Meia)

Balcão A - Monte Olimpo: R$170,00 (Inteira) | R$85,00 (Meia)

Balcão B - Área dos Mortais: R$140,00 (Inteira) | R$70,00 (Meia)

Ingresso Popular: R$50,00 (Inteira) | R$25,00 (Meia)

*Ingressos populares sujeito à disponibilidade.