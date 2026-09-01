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O que assistir no streaming em setembro de 2026?

A Casual EXAME separou uma lista de lançamentos nas principais plataformas de streamings do mercado para ficar de olho neste mês

Filmes e séries: o que assistir em setembro no streaming? (Apple TV / Divulgação)

Filmes e séries: o que assistir em setembro no streaming? (Apple TV / Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20h27.

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Sem ideias do que assistir em setembro? O streaming chega ao nono mês do ano recheado de filmes e séries, e a curadoria especial da Casual EXAME traz opções para todos os gostos.

Nas séries, o destaque da Netflix é a estreia de Monstro: A História de Lizzie Borden, a segunda temporada de Magnatas do Crime e a volta de Stranger Things: Histórias de 85. Na Apple TV, Slow Horses chega à sexta temporada e Silo conclui o terceiro ano. Já o Disney+ aposta no retorno do terror na 13ª temporada de American Horror Story.

Nos filmes, o Disney+ se destaca com o lançamento de Star Wars: O Mandaloriano e Grogu e Toy Story 5. Na HBO Max, estreia no streaming o sucesso Demon Slayer: Castelo Infinito e a fantasia Nas Terras Perdidas, de George R. R. Martin. O Prime Video recebe a adaptação de A Hipótese do Amor e a Apple TV lança a comédia de ação Mayday, com Ryan Reynolds. Prepare a pipoca e confira a seleção completa:

Confira as escolhas da Casual EXAME para assistir em setembro de 2026:

Séries que chegam em setembro

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  • Billy The Kid: Temporada 1 | Prime Video | 01/09/2026
  • Magnatas do Crime: Temporada 2 | Netflix | 03/09/2026
  • Silo: Final da Temporada 3 | Apple TV | 04/09/2026
  • Lanternas (Novos Episódios) | HBO Max | Setembro/2026
  • Slow Horses: Temporada 6 | Apple TV | 16/09/2026
  • Stranger Things: Histórias de 85: Temporada 2 | Netflix | 17/09/2026
  • Monstro: A História de Lizzie Borden | Netflix | 17/09/2026
  • Outlander: Blood to Blood: Temporada 2 | Disney+ | 19/09/2026
  • Habeas Corpus | Netflix | 23/09/2026
  • Brothers: Temporada 1 | Apple TV | 23/09/2026
  • American Horror Story: Temporada 13 | Disney+ | 24/09/2026

Filmes e documentários que chegam em setembro

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  • Star Wars: O Mandaloriano e Grogu | Disney+ | 02/09/2026
  • No Caminho | HBO Max | 04/09/2026
  • Mayday | Apple TV | 04/09/2026
  • O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse | Netflix | 12/09/2026
  • Animais Noturnos | Netflix | 14/09/2026
  • Uma segunda chance | Prime Video | 19/09/2026
  • Toy Story 5 | Disney+ | 23/09/2026
  • O Último Samurai | HBO Max | 23/09/2026
  • A Hipótese do Amor | Prime Video | 23/09/2026
  • Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin | Apple TV | 25/09/2026
  • Nas Terras Perdidas | HBO Max | 25/09/2026
  • Cinema, Aspirinas e Urubus | Netflix | 25/09/2026
  • O Resgate dos Mineiros Chilenos: A Corrida contra o Tempo | Disney+ | 26/09/2026
  • Demon Slayer: Castelo Infinito | HBO Max | 29/09/2026
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