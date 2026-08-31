GTA 6: Como o especial da Netflix favoreceu o PS5, da Sony, em meio à rivalidade com o Xbox?

O especial de GTA 6 transmitido pela Netflix, em 27 de agosto, teve impacto nas pré-vendas do jogo e aumentou a diferença entre as reservas para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X|S. Segundo estimativas da Sensor Tower, as pré-vendas de GTA 6 cresceram 436% no dia da apresentação na comparação com a véspera.

O avanço se concentrou no PlayStation 5, console utilizado pela Rockstar Games para registrar os mais de 26 minutos de gameplay, cenas do jogo em funcionamento, exibidos durante a transmissão. As reservas da versão para o aparelho da Sony aumentaram 606%, enquanto as destinadas ao Xbox Series X|S tiveram alta de 127%.

Os números ampliaram uma diferença que já aparecia antes do especial. A Sensor Tower monitora as reservas desde 24 de junho e, nesse período, as cópias de GTA 6 para PS5 permaneceram à frente das versões destinadas aos consoles da Microsoft. Após a transmissão, o crescimento das pré-vendas para PS5 foi quase cinco vezes maior que o registrado no Xbox Series X|S.

A própria apresentação colocou o console da Sony no centro da divulgação técnica do jogo. A Rockstar Games confirmou que as imagens foram capturadas em um PS5 padrão, embora não exista anúncio público de um acordo de exclusividade entre a desenvolvedora e a Sony.

O efeito sobre as reservas continuou no dia seguinte. Em 28 de agosto, as pré-vendas ficaram 572% acima da média dos 30 dias anteriores, de acordo com projeções da Sensor Tower elaboradas a partir de painéis próprios e modelos de análise de mercado.

Antes da transmissão, GTA 6 já somava cerca de 4,55 milhões de reservas, segundo as estimativas citadas. A Take-Two, controladora da Rockstar, não confirmou o número. Strauss Zelnick, CEO da companhia, classificou anteriormente o desempenho comercial antecipado do título como “excepcional”.

Especial mostrou jogabilidade de GTA 6

A transmissão também representou a primeira apresentação extensa da jogabilidade desde o segundo trailer, vídeo promocional, divulgado em maio de 2025. O conteúdo mostrou missões, exploração do mapa, atividades opcionais e diferenças entre os estilos dos protagonistas Jason e Lucia.

As imagens apresentadas pela Rockstar foram capturadas em um PS5 padrão e rodaram a 30 quadros por segundo. A empresa já havia relacionado a escolha às demandas do mundo aberto do jogo, com foco em densidade de elementos, sistemas de simulação e recursos visuais nos consoles.

Informações não confirmadas também apontam para a possibilidade de uma atualização específica para o PS5 Pro. Até o momento, porém, não há confirmação oficial da Sony ou da Rockstar sobre recursos exclusivos para essa versão do console.

A transmissão também teve reflexos nos indicadores da Netflix. O aplicativo do serviço avançou 61 posições na App Store e alcançou o 35º lugar, enquanto o especial chegou à primeira posição entre os filmes mais assistidos da plataforma. O conteúdo permaneceu disponível exclusivamente no serviço durante as primeiras seis horas antes da publicação em outros canais.

GTA 6 tem lançamento previsto para novembro no PlayStation 5 e Xbox Series X|S, enquanto uma versão para PC ainda não foi confirmada.

GTA 6: o que se sabe sobre o jogo

Desenvolvido novamente pela Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 será o primeiro título principal da série desde GTA 5, lançado em 2013. O intervalo entre os dois jogos chega a 13 anos.

A história de GTA 6 será ambientada em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. Entre os locais presentes está Vice City, versão fictícia de Miami que apareceu no primeiro GTA e, posteriormente, serviu como cenário de GTA Vice City, lançado em 2002.

A campanha terá dois protagonistas: Lucia e Jason. Os personagens formam um casal com histórico criminal e seguem uma dinâmica associada a Bonnie e Clyde enquanto entram no universo do crime de Vice City.

GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. Até o momento, uma versão para PC não foi anunciada.