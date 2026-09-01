LEGO Harry Potter Collection chega ao Nintendo Switch 2: veja data, preço e trailer

Os fãs de Harry Potter poderão revisitar a história do bruxo em versão LEGO no novo console da Nintendo. A LEGO Harry Potter Collection chega ao Nintendo Switch 2 em 16 de outubro de 2026, reunindo os dois jogos que adaptam os oito filmes da saga, além de conteúdos adicionais já lançados.

A pré-venda já está disponível para a versão digital, a R$ 229,99. A versão reúne os jogos LEGO Harry Potter: Anos 1 a 4 e LEGO Harry Potter: Anos 5 a 7, além dos pacotes de conteúdo adicional lançados anteriormente.

A coleção poderá ser adquirida em formato físico ou digital. No caso da edição física, os dois jogos estarão incluídos no mesmo cartão de acesso.

Desenvolvida pela TT Games, publicada pela Warner Bros. Games e adaptada para o Nintendo Switch 2 pela Double Eleven e Cast Iron Games, a coletânea acompanha a história dos oito filmes da franquia Harry Potter.

Ao longo da aventura, os jogadores podem explorar locais como Hogwarts, Beco Diagonal, Floresta Proibida e Hogsmeade, além de desvendar mistérios, aprender feitiços, preparar poções e participar de duelos. A coleção também inclui quebra-cabeças e modo cooperativo para dois jogadores.

Em LEGO Harry Potter: Anos 1 a 4, a história acompanha os primeiros anos de Harry em Hogwarts, passando por Harry Potter e a Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo.

Já LEGO Harry Potter: Anos 5 a 7 cobre os quatro filmes finais: A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte – Partes 1 e 2.

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