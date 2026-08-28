GTA 6: casas de Jason e Lucia terão função inédita inspirada em Red Dead Redemption 2

GTA 6 vai levar uma das ideias mais marcantes do jogo Red Dead Redemption 2, também da Rockstar Games, para Vice City. Os esconderijos de Jason e Lucia terão funções próprias e servirão como pontos importantes para organizar veículos, equipamentos e a rotina dos protagonistas.

A informação foi revelada após a apresentação de novas prévias do jogo, disponibilizadas depois da transmissão de "GTA 6 - Um Olhar Estendido" na Netflix. Segundo informações divulgadas pelo IGN, a Rockstar Games confirmou que as bases terão funcionamento semelhante aos acampamentos de Red Dead Redemption 2.

Casas terão funções próprias

Durante a história, Jason e Lucia poderão ter diferentes casas que funcionarão como seus refúgios. Esses espaços terão utilidades práticas e também estarão ligados à rotina dos personagens.

Uma das possibilidades será aparar o cabelo e a barba dentro da própria base. Para mudanças mais completas no visual, porém, será necessário visitar barbeiros e salões espalhados pelo mapa.

A estrutura reforça a proposta de transformar os esconderijos em espaços de interação, seguindo uma lógica semelhante à dos acampamentos do jogo Red Dead Redemption 2.

Carros poderão ficar guardados nas bases

Os veículos também terão uma função importante nos esconderijos. Cada protagonista poderá comprar vários carros e mantê-los em suas respectivas bases. Os veículos ainda terão porta-malas funcionais, permitindo guardar itens que poderão ser utilizados durante a campanha.

Roupas e armas poderão ser armazenadas nos porta-malas. O recurso terá uma aplicação prática durante as missões, especialmente em situações que envolvam perseguições policiais.

A possibilidade de preparar o equipamento antes de sair para uma missão adiciona uma camada de planejamento à exploração de Vice City.

Jason e Lucia terão rotinas próprias

Outro detalhe revelado pela IGN envolve a convivência entre os dois protagonistas. Jason e Lucia poderão viver juntos no mesmo esconderijo e seguir suas próprias rotinas. O comportamento dos personagens dentro desses espaços fará parte da construção de uma vida mais dinâmica para a dupla.

A ideia acompanha uma característica que a Rockstar vem ampliando desde Red Dead Redemption 2: fazer com que os personagens tenham comportamentos e atividades que continuem existindo enquanto o jogador explora o mundo.

Lojas também terão diferenças

A personalização de Jason e Lucia continuará espalhada pelo mapa. Salões de beleza e lojas de roupas terão opções diferentes, incentivando o jogador a conhecer estabelecimentos específicos de Vice City.

Com isso, os esconderijos funcionam como pontos de apoio, enquanto boa parte das possibilidades de customização permanece distribuída pelo mundo aberto.

O resultado é uma estrutura que aproxima GTA 6 de alguns sistemas utilizados pela Rockstar em Red Dead Redemption 2, adaptando a ideia para o cenário contemporâneo e para a dinâmica de Jason e Lucia.

Confira o gameplay de Red Dead Redemption 2:

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S em 19 de novembro de 2026. O jogo será protagonizado por Jason e Lucia e terá Vice City como uma das principais regiões de seu enorme mundo aberto.

A pré-venda de GTA 6 já está disponível no Brasil, com duas versões. A Standard Edition custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90, tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X|S. A edição mais completa inclui conteúdos digitais extras, e quem comprar o jogo na pré-venda também recebe o Pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+ na oferta da versão digital.