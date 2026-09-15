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'A Fazenda 18': quem são os visitantes e como funciona a nova dinâmica do reality

Visitantes conhecem informações sobre os participantes, participam das dinâmicas e podem conquistar uma vaga definitiva no reality

'A Fazendo 18': nova dinâmica coloca quatro participantes temporários dentro da sede e dá ao público o poder de decidir quem permanece no programa (Reprodução / Record TV)

'A Fazendo 18': nova dinâmica coloca quatro participantes temporários dentro da sede e dá ao público o poder de decidir quem permanece no programa (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13h45.

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A nova temporada de "A Fazenda" estreou na última segunda-feira, 14, com uma novidade que já mexeu no jogo antes mesmo da primeira eliminação. Além dos 22 peões, quatro participantes entraram na sede como visitantes e ganharam o direito de interferir diretamente na disputa.

Quem são os visitantes de 'A Fazenda 18'?

Os quatro visitantes são Ana Bruna, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan. Eles entraram na casa já conhecendo informações sobre os 22 peões e acompanharam a dinâmica de apontamentos realizada antes da estreia.

Ana Bruna, 30 anos, é influenciadora digital de Florianópolis. Giovanna Gold, 62 anos, é atriz e ficou conhecida por personagens como Zefa, na versão original de "Pantanal", e Alzira, em "Mulheres de Areia". Ela também participou de "Chiquititas" e "Gênesis".

Igor Monteiro, 37 anos, é ator e modelo. Ele já desfilou ao lado de Gisele Bündchen e trabalhou em produções como "Sol Nascente" e "Gênesis". Em 2026, protagoniza a novela vertical "Magia e Paixão".

Renê Thristan, 29 anos, é ator e cantor e filho do sertanejo Renê, da dupla Renê e Ronaldo. Ele passou por produções como "Carrossel" e "Chiquititas" e também ganhou projeção com trabalhos para a internet.

Como funciona a dinâmica dos visitantes?

Os quatro chegaram ao reality com uma função específica: interferir no jogo durante a primeira semana.

De acordo com informações do UOL, Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record, revelou que os visitantes participam de dinâmicas e provas e podem tomar decisões relacionadas aos peões. A primeira intervenção aconteceu já na estreia, quando eles escolheram quem formaria a primeira baia da temporada. Os escolhidos foram Murilo Dias, Gabriel Torres, Sérgio Hondjakoff e Jônatas Faro.

A dinâmica cria uma situação diferente para os participantes oficiais. Os visitantes chegaram depois, conheceram informações sobre o elenco e imediatamente receberam poder para interferir nas primeiras movimentações do jogo.

Público decide quem continua

A participação dos quatro visitantes é temporária. Durante a semana de estreia, o público será responsável por decidir quantos e quais visitantes poderão permanecer no reality.

A produção ainda não detalhou publicamente todos os critérios dessa decisão, deixando parte da dinâmica para ser apresentada ao longo dos primeiros dias do programa.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de 'A Fazenda 18'

  • Sérgio Hondjakoff
  • Mônica Fonseca
  • Jônatas Faro
  • Gabriel Torres
  • Rikardo Negro
  • Lucas Bissoli
  • Tina Calamba
  • Fran Almeida
  • Jottapê
  • Maíra Charken
  • Daniel Erthal
  • Renata Del Bianco
  • Thaíde
  • Adryana Ribeiro
  • Darlin Ferrattry
  • Alfredo Amaral
  • Ariela Carasso
  • Catherine Bascoy
  • Mayk Leão
  • Stephanie
  • Murilo Dias
  • Eduarda Braum
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