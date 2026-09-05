Por que GTA 6 pode chegar ao PC mais cedo desta vez; entenda o rumor

A versão de GTA 6 para PC pode chegar antes do intervalo tradicional adotado pela Rockstar Games em lançamentos anteriores. Rumores citados pela mídia internacional indicam que a empresa e a Take-Two avaliam antecipar a chegada aos computadores.

O jogo tem lançamento previsto para PS5 e Xbox Series X|S em pouco mais de dois meses, enquanto a versão para PC ainda não tem data oficial.

Por que GTA 6 pode chegar mais cedo ao PC

Em GTA 5 e Red Dead Redemption 2, a Rockstar levou cerca de um ano para lançar as versões de PC após a estreia nos consoles. Segundo os rumores, esse intervalo pode ser menor em GTA 6.

Entre os fatores citados estão:

Alta no preço dos consoles ;

Escassez de componentes eletrônicos ;

Maior demanda por hardware ligada à inteligência artificial ;

Potencial de vendas no mercado de PC .

O encarecimento dos videogames pode tornar uma versão antecipada para computadores mais atraente do ponto de vista comercial.

Mercado de PC amplia público potencial

O mercado de computadores reúne jogadores que não possuem consoles da atual geração.

Além disso, tecnologias como NVIDIA DLSS e AMD FSR permitem que máquinas menos recentes executem jogos mais pesados com desempenho aceitável, ampliando a base potencial de usuários.

Outro ponto citado é a proximidade com a próxima versão do GTA Online. Um lançamento próximo entre os dois produtos poderia concentrar audiência e aumentar o número de jogadores simultâneos.

GTA 6 no PC: o que se sabe até agora

Até o momento:

Não há data oficial para GTA 6 no PC ;

Rumores indicam que a versão pode chegar em menos de um ano após os consoles ;

A Rockstar não confirmou uma mudança no cronograma;

PS5 e Xbox Series X|S seguem como as plataformas previstas para a estreia inicial.

GTA 6 terá 60 FPS no PS5 Pro?

As informações disponíveis indicam que a Rockstar deve manter GTA 6 a 30 FPS no PS5 Pro.

A prioridade seria:

Resolução mais alta;

Uso do PSSR 2 ;

Outros ajustes gráficos na versão para o console.

Com isso, não há indicação de que o jogo rode a 60 FPS nas plataformas citadas antes da chegada da versão para PC.

Quando GTA 6 chega ao PC?

A resposta ainda não é oficial. A expectativa apresentada nos rumores é de um intervalo menor do que o adotado pela Rockstar em lançamentos anteriores.

A confirmação depende de um anúncio da empresa.