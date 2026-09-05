Por que GTA 6 pode chegar ao PC mais cedo desta vez; entenda o rumor

Versão para computadores segue sem data oficial. (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11h24.
A versão de GTA 6 para PC pode chegar antes do intervalo tradicional adotado pela Rockstar Games em lançamentos anteriores. Rumores citados pela mídia internacional indicam que a empresa e a Take-Two avaliam antecipar a chegada aos computadores.
O jogo tem lançamento previsto para PS5 e Xbox Series X|S em pouco mais de dois meses, enquanto a versão para PC ainda não tem data oficial.
Em GTA 5 e Red Dead Redemption 2, a Rockstar levou cerca de um ano para lançar as versões de PC após a estreia nos consoles. Segundo os rumores, esse intervalo pode ser menor em GTA 6.
Entre os fatores citados estão:
O encarecimento dos videogames pode tornar uma versão antecipada para computadores mais atraente do ponto de vista comercial.
O mercado de computadores reúne jogadores que não possuem consoles da atual geração.
Além disso, tecnologias como NVIDIA DLSS e AMD FSR permitem que máquinas menos recentes executem jogos mais pesados com desempenho aceitável, ampliando a base potencial de usuários.
Outro ponto citado é a proximidade com a próxima versão do GTA Online. Um lançamento próximo entre os dois produtos poderia concentrar audiência e aumentar o número de jogadores simultâneos.
Até o momento:
As informações disponíveis indicam que a Rockstar deve manter GTA 6 a 30 FPS no PS5 Pro.
A prioridade seria:
Com isso, não há indicação de que o jogo rode a 60 FPS nas plataformas citadas antes da chegada da versão para PC.
A resposta ainda não é oficial. A expectativa apresentada nos rumores é de um intervalo menor do que o adotado pela Rockstar em lançamentos anteriores.
A confirmação depende de um anúncio da empresa.