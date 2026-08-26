GTA 6: Rockstar classifica vazamento sobre jogo como 'devastador'

A Rockstar Games se pronunciou após o vazamento de diversos vídeos que exibiam cenas de “Grand Theft Auto VI”. O título, que inicialmente estava previsto para o segundo semestre de 2025, tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026.

Em comunicado oficial, a desenvolvedora classificou o episódio como "devastador" para a equipe responsável pelo projeto. Segundo a empresa, os materiais divulgados sem autorização não refletiam a forma como os criadores pretendiam apresentar o jogo ao público após anos de desenvolvimento e expectativa.

A Rockstar também pediu desculpas pela demora em compartilhar novas informações sobre o aguardado lançamento. A companhia afirmou que pretende compensar os fãs com uma apresentação especial prevista para esta semana, prometendo entregar um conteúdo à altura das expectativas da comunidade.

Além disso, a empresa lamentou que a experiência planejada para os jogadores possa ter sido impactada pelos spoilers decorrentes do vazamento. Ainda assim, reforçou o convite para que os fãs aguardem a revelação oficial e vivenciem o conteúdo completo quando o jogo chegar ao mercado.

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Confira os principais trechos do comunicado

A Rockstar afirmou que o vazamento dos vídeos foi um golpe duro para a equipe de desenvolvimento, destacando que não era aquela a forma desejada de apresentar o novo capítulo da franquia. A empresa também reconheceu a ansiedade dos jogadores por novidades e explicou que o processo de finalização do jogo e da preparação do material promocional levou mais tempo do que o esperado.

A desenvolvedora revelou ainda estar entusiasmada com a apresentação estendida programada para esta semana. Segundo o comunicado, o objetivo é superar as expectativas dos fãs e entregar uma experiência compatível com o padrão de qualidade associado à série.

Por fim, a companhia agradeceu as manifestações de apoio recebidas da comunidade nos últimos dias. A Rockstar destacou que as mensagens enviadas pelos jogadores tiveram um impacto positivo na equipe e reforçou que o desenvolvimento do jogo é motivado justamente pelo engajamento dos fãs.

Encerrando a nota, a empresa afirmou que pretende divulgar mais novidades em breve e reiterou a expectativa pelo lançamento de “Grand Theft Auto VI” em novembro de 2026.

Vazamento do GTA 6: o que é verdade e o que é falso nas novas imagens divulgadas

O primeiro vídeo tem pouco mais de um minuto de duração. Nele, o protagonista Jason aparece na sacada de sua casa e, em seguida, arremessa uma bola de basquete em direção ao aro. O objeto acaba caindo em um corpo d'água próximo, apresentando uma reação de física realista.

A gravação também exibe elementos da HUD (Heads-Up Display), contendo dois ícones: um referente ao dinheiro de Jason e outro que, possivelmente, indica os fundos de sua residência — mecânica similar à do acampamento em Red Dead Redemption 2.

Um segundo trecho de gameplay divulgado pelo mesmo grupo, também com cerca de um minuto, destaca outros aspectos do jogo. As imagens mostram a dirigibilidade de veículos, o combate corpo a corpo e o comportamento da inteligência artificial dos motoristas, além de exibir o minimapa e os ícones do nível de procurado durante uma perseguição.

O calendário oficial do título segue com uma transmissão agendada para o dia 27 de agosto, evento que marcará o início da contagem regressiva para o lançamento oficial de GTA 6, previsto para 19 de novembro.

Novo comercial da Sony

Sony surpreendeu os jogadores nesta semana ao divulgar um novo comercial de GTA 6 em suas redes sociais. A peça publicitária também deverá ser exibida na televisão e em campanhas digitais. Apesar da expectativa gerada, o anúncio não traz cenas inéditas de gameplay ou da história. Todo o conteúdo exibido já havia aparecido em trailers anteriores do jogo.

Segundo a Vice, o vídeo apresenta as imagens mais recentes de Grand Theft Auto 6 disponíveis até o momento. Entre os destaques está a cena em que Jason pilota sua motocicleta enquanto passa sob uma aeronave. Outro trecho mostra Lucia dirigindo um carro de fuga enquanto Jason salta para a traseira do veículo na tentativa de entrar nele. O comercial integra a campanha publicitária da PlayStation intitulada “It Happens on PS5”.