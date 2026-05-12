GTA 6: como a Sony está incentivando clientes a migrarem para o PlayStation 5

Um dos lançamentos mais aguardados dos últimso anos do mercado de games vem chamando a atenção por diversos fatores. O GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro, e a Sony já demonstra estar ciente do potencial do título para impulsionar as vendas do PlayStation 5.

Nos últimos dias, a empresa passou a enviar e-mails e mensagens direcionadas a usuários do PlayStation 4, incentivando a migração para a nova geração do console.

Como é comum em tudo o que envolve a franquia GTA, as comunicações deram origem a especulações. Parte do público enxergou as mensagens como um possível indicativo de que a pré-venda do game está próxima de ser iniciada ou de que um novo trailer pode ser divulgado em breve. Outra leitura considera a recomendação de upgrade para o PS5 como um reforço da data de lançamento atualmente anunciada.

Até o momento, oficialmente, o GTA 6 conta com dois trailers oficiais e segue programado para chegar em 19 de novembro ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S.

GTA 6: o jogo de US$ 1,5 bilhão que pode ser o mais caro da história

O GTA 6 já é tratado como o jogo mais caro da história antes mesmo de chegar às lojas.

Analistas da indústria estimam que o novo título da Rockstar Games custou entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão para ser produzido — valor que colocaria o projeto muito acima de qualquer outro game já desenvolvido, segundo o Business Insider.

Para comparação, GTA 5, lançado em 2013, custou cerca de US$ 265 milhões. Já Red Dead Redemption 2, outro blockbuster da Rockstar, ficou próximo de US$ 500 milhões incluindo marketing.

O número nunca foi confirmado oficialmente pela Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar. Mas, em entrevista ao Business Insider, o CEO Strauss Zelnick resumiu o orçamento do jogo em três palavras: “foi caro”.

A declaração acontece pouco depois de o Bank of America publicar um relatório projetando que o GTA 6 pode chegar ao mercado custando US$ 80, acima do padrão atual de US$ 70 adotado pela maior parte da indústria.

Mais do que um aumento isolado, a aposta do banco é que o lançamento do jogo abra espaço para uma nova faixa de preços em todo o mercado de videogames.

GTA 6 faz acordo de exclusividade com PlayStation

A Rockstar Games e a PlayStation firmaram um acordo de exclusividade relacionado a GTA 6. A parceria, no entanto, se limita à campanha de marketing do jogo, que passa a ser realizada nos canais da Sony. O título seguirá disponível para os consoles Xbox Series X|S em seu lançamento.