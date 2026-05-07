GTA 6: o jogo de US$ 1,5 bilhão que pode ser o mais caro da história

(GTA/Fundo gerado por IA)
Repórter
Publicado em 7 de maio de 2026 às 07h28.
Última atualização em 7 de maio de 2026 às 07h28.
O GTA 6 já é tratado como o jogo mais caro da história antes mesmo de chegar às lojas.
Analistas da indústria estimam que o novo título da Rockstar Games custou entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão para ser produzido — valor que colocaria o projeto muito acima de qualquer outro game já desenvolvido, segundo o Business Insider.
Para comparação, GTA 5, lançado em 2013, custou cerca de US$ 265 milhões. Já Red Dead Redemption 2, outro blockbuster da Rockstar, ficou próximo de US$ 500 milhões incluindo marketing.
O número nunca foi confirmado oficialmente pela Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar. Mas, em entrevista ao Business Insider, o CEO Strauss Zelnick resumiu o orçamento do jogo em três palavras: “foi caro”.
A declaração acontece pouco depois de o Bank of America publicar um relatório projetando que o GTA 6 pode chegar ao mercado custando US$ 80, acima do padrão atual de US$ 70 adotado pela maior parte da indústria.
Mais do que um aumento isolado, a aposta do banco é que o lançamento do jogo abra espaço para uma nova faixa de preços em todo o mercado de videogames.
Strauss Zelnick está no comando da Take-Two desde 2007 e supervisiona a franquia mais lucrativa do entretenimento moderno.
Curiosamente, ele não joga videogame, não bebe e não fuma. Ao Business Insider, afirmou que prefere assistir outras pessoas jogando e disse não acreditar que um CEO precise ser “o consumidor-chefe” para comandar uma empresa do setor.
Sob sua gestão, a Take-Two saiu de uma companhia negociada a cerca de US$ 14 por ação para um grupo avaliado em quase US$ 40 bilhões.
Agora, o maior teste dessa trajetória é justamente o GTA 6.
O jogo vem sendo desenvolvido há mais de uma década e passou por múltiplos adiamentos. Inicialmente previsto para 2025, o lançamento foi transferido para 19 de novembro de 2026.
A estreia acontecerá apenas no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. A versão para PC segue sem data confirmada.
A projeção do Bank of America parte de um raciocínio simples: se até o GTA continuar sendo vendido por US$ 70, outras empresas terão dificuldade para convencer consumidores a pagar mais caro por seus jogos.
Segundo o analista Omar Dessouky, o mercado vê o GTA 6 como o único lançamento capaz de redefinir o teto de preço da indústria.
A Nintendo já havia testado esse cenário com Mario Kart World, vendido a US$ 79,99 no lançamento do Switch 2 em 2025.
No caso da Take-Two, a expectativa é ainda maior.
O Bank of America estima que a empresa venderá 45 milhões de cópias do GTA 6 no primeiro ano fiscal, gerando US$ 3,44 bilhões apenas com o jogo base.
O banco também elevou a projeção para as ações da companhia e prevê crescimento de 150% no lucro por ação em FY27, impulsionado quase inteiramente pelo lançamento do game.
O GTA 5 arrecadou mais de US$ 1 bilhão em apenas três dias após o lançamento em 2013, recorde que segue intacto.
Desde então, o jogo ultrapassou 225 milhões de cópias vendidas e continua gerando receita através do GTA Online.
A expectativa da Take-Two é repetir — e ampliar — esse modelo com o GTA 6.
O novo jogo será ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e terá Jason e Lucia como protagonistas.
Segundo estimativas da indústria, o mapa pode ser até 70% maior que o de GTA 5 e foi desenvolvido para receber expansões contínuas após o lançamento.
Para a Take-Two, o jogo não representa apenas uma venda inicial, mas uma plataforma de receita recorrente através de microtransações e conteúdo online.
No Brasil, a expectativa é que o título seja vendido por cerca de R$ 499,90, seguindo a conversão praticada por outros lançamentos recentes na faixa de US$ 80.