GTA 6: o jogo de US$ 1,5 bilhão que pode ser o mais caro da história

O GTA 6 já é tratado como o jogo mais caro da história antes mesmo de chegar às lojas.

Analistas da indústria estimam que o novo título da Rockstar Games custou entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão para ser produzido — valor que colocaria o projeto muito acima de qualquer outro game já desenvolvido, segundo o Business Insider.

Para comparação, GTA 5, lançado em 2013, custou cerca de US$ 265 milhões. Já Red Dead Redemption 2, outro blockbuster da Rockstar, ficou próximo de US$ 500 milhões incluindo marketing.

O número nunca foi confirmado oficialmente pela Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar. Mas, em entrevista ao Business Insider, o CEO Strauss Zelnick resumiu o orçamento do jogo em três palavras: “foi caro”.

A declaração acontece pouco depois de o Bank of America publicar um relatório projetando que o GTA 6 pode chegar ao mercado custando US$ 80, acima do padrão atual de US$ 70 adotado pela maior parte da indústria.

Mais do que um aumento isolado, a aposta do banco é que o lançamento do jogo abra espaço para uma nova faixa de preços em todo o mercado de videogames.

O jogo mais caro da indústria

Strauss Zelnick está no comando da Take-Two desde 2007 e supervisiona a franquia mais lucrativa do entretenimento moderno.

Curiosamente, ele não joga videogame, não bebe e não fuma. Ao Business Insider, afirmou que prefere assistir outras pessoas jogando e disse não acreditar que um CEO precise ser “o consumidor-chefe” para comandar uma empresa do setor.

Sob sua gestão, a Take-Two saiu de uma companhia negociada a cerca de US$ 14 por ação para um grupo avaliado em quase US$ 40 bilhões.

Agora, o maior teste dessa trajetória é justamente o GTA 6.

# Jogo Estúdio Ano Custo estimado Observação 1 GTA 6 Rockstar Games 2026 US$ 1–1,5 bi Estimativa de analistas; não confirmado oficialmente 2 Star Citizen Cloud Imperium Em dev. US$ 788 mi+ Financiado por crowdfunding; ainda sem lançamento oficial 3 Cyberpunk 2077 CD Projekt Red 2020 US$ 438–472 mi Inclui US$ 125 mi em correções e DLC pós-lançamento 4 Red Dead Redemption 2 Rockstar Games 2018 US$ 370–540 mi Inclui estimativa de marketing superior ao custo de dev. 5 Marvel's Spider-Man 2 Insomniac / Sony 2023 US$ 315 mi Revelado em documentos internos vazados; exclusivo PS5 6 The Last of Us Part II Naughty Dog / Sony 2020 US$ 220–266 mi Custo revelado em documentos do caso FTC vs. Microsoft 7 Star Wars: The Old Republic BioWare / EA 2011 US$ 200 mi Primeiro MMORPG com todas as falas dubladas integralmente 8 Destiny Bungie / Activision 2014 US$ 140–500 mi Contrato de 10 anos com Activision incluía expansões futuras 9 GTA 5 Rockstar Games 2013 US$ 137–265 mi 225 mi de cópias vendidas; US$ 8,5 bi em receita total 10 Halo 2 Bungie / Microsoft 2004 US$ 120–125 mi Equivale a US$ 199–208 mi em valores atuais * Valores são estimativas de analistas e press outlets. A maioria dos orçamentos não é divulgada oficialmente pelos estúdios. Alguns valores incluem desenvolvimento + marketing + suporte pós-lançamento. Fontes: Business Insider, Wikipedia, Bounding Into Comics, Polydin, Lorgar.

O jogo vem sendo desenvolvido há mais de uma década e passou por múltiplos adiamentos. Inicialmente previsto para 2025, o lançamento foi transferido para 19 de novembro de 2026.

A estreia acontecerá apenas no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. A versão para PC segue sem data confirmada.

Por que GTA 6 pode custar US$ 80?

A projeção do Bank of America parte de um raciocínio simples: se até o GTA continuar sendo vendido por US$ 70, outras empresas terão dificuldade para convencer consumidores a pagar mais caro por seus jogos.

Segundo o analista Omar Dessouky, o mercado vê o GTA 6 como o único lançamento capaz de redefinir o teto de preço da indústria.

A Nintendo já havia testado esse cenário com Mario Kart World, vendido a US$ 79,99 no lançamento do Switch 2 em 2025.

No caso da Take-Two, a expectativa é ainda maior.

O Bank of America estima que a empresa venderá 45 milhões de cópias do GTA 6 no primeiro ano fiscal, gerando US$ 3,44 bilhões apenas com o jogo base.

O banco também elevou a projeção para as ações da companhia e prevê crescimento de 150% no lucro por ação em FY27, impulsionado quase inteiramente pelo lançamento do game.

O tamanho da aposta

O GTA 5 arrecadou mais de US$ 1 bilhão em apenas três dias após o lançamento em 2013, recorde que segue intacto.

Desde então, o jogo ultrapassou 225 milhões de cópias vendidas e continua gerando receita através do GTA Online.

A expectativa da Take-Two é repetir — e ampliar — esse modelo com o GTA 6.

O novo jogo será ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e terá Jason e Lucia como protagonistas.

Segundo estimativas da indústria, o mapa pode ser até 70% maior que o de GTA 5 e foi desenvolvido para receber expansões contínuas após o lançamento.

Para a Take-Two, o jogo não representa apenas uma venda inicial, mas uma plataforma de receita recorrente através de microtransações e conteúdo online.

No Brasil, a expectativa é que o título seja vendido por cerca de R$ 499,90, seguindo a conversão praticada por outros lançamentos recentes na faixa de US$ 80.