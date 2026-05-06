GTA 6 tem força para mudar o preço de todos os jogos, diz Bank of America

O GTA 6 pode custar cerca de R$ 395 — e mudar a indústria dos jogos.

Essa é a avaliação do Bank of America (BofA), que em relatório enviado à EXAME passou a estimar US$ 80 como o preço de lançamento do próximo título da Rockstar Games — acima do padrão atual de US$ 70 adotado pela maior parte do setor.

Mais do que uma projeção, o banco argumenta que o GTA 6 é o único jogo com poder de mercado suficiente para elevar o patamar de preços de toda a indústria de uma vez.

"Achamos que é do interesse da Take-Two elevar o preço para toda a indústria", afirmou o analista Omar Dessouky, do BofA, segundo o site Seeking Alpha.

A lógica é que outras empresas teriam dificuldade em cobrar US$ 80 de forma isolada, porque o consumidor rejeitaria sem um título âncora que justificasse a mudança.

E, para o BofA, o GTA 6 seria justamente esse título. Se a Rockstar abrir o ciclo a US$ 80, o mercado inteiro ganha cobertura para seguir.

Uma indústria à espera de um sinal

A conferência IICON Video Game Conference, realizada entre 27 e 30 de abril em Las Vegas, foi o estopim da análise.

O BofA participou do evento, onde o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, e outros executivos discutiram custos de desenvolvimento e estratégias de precificação com líderes do setor.

Zelnick não confirmou o preço de US$ 80, mas deixou dois sinais.

O primeiro, mais técnico: os games ficaram relativamente mais baratos ao longo do tempo quando ajustados pela inflação, o que daria espaço para aumentos, de acordo com o IGN.

O segundo, de posicionamento. Segundo ele, o GTA 6 "será precificado de acordo com o valor entregue ao consumidor e os jogadores precisam sentir que o preço cobrado foi justo pelo que receberam".

O movimento tem antecedentes. A Nintendo já vende o Mario Kart World por US$ 80. A Microsoft anunciou o mesmo patamar para seus jogos first-party em 2025, mas recuou após rejeição dos consumidores.

A diferença, segundo o BofA, é que nenhum desses títulos tem o peso do GTA 6 para ancorar a mudança de forma definitiva.

A própria Take-Two foi pioneira na transição anterior: foi uma das primeiras a elevar os preços de US$ 60 para US$ 70 ao lançar o NBA 2K21 em 2020, citando orçamentos de desenvolvimento que cresceram até 300% em dez anos. Na época, a empresa afirmou não ter visto resistência dos consumidores ao novo valor.

O custo que justifica o preço?

Os números de produção do GTA 6 ajudam a entender por que o setor considera a mudança inevitável.

Um documento oficial da Rockstar North revelou que o estúdio gastou mais de US$ 2,1 bilhões apenas em salários desde 2019.

O custo total de produção do jogo deve chegar a US$ 3 bilhões até o lançamento, o que tornaria o GTA 6 o projeto mais caro da história dos videogames. O Red Dead Redemption 2, por sua vez, custou entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.

O BofA também aponta que a chegada da inteligência artificial aumenta o valor percebido dos jogos pelos consumidores, o que tornaria o aumento politicamente mais palatável para o setor.

O que Wall Street espera em troca

Com o preço de US$ 80 incorporado às projeções, o BofA revisou para cima todas as suas estimativas para a Take-Two.

O banco projeta US$ 2,592 bilhões em net bookings apenas com a venda do GTA 6 base no ano fiscal de 2027. Somando o ecossistema online — o GTA Online —, a projeção total da Rockstar para FY27 chega a US$ 3,636 bilhões.

A receita consolidada da Take-Two no mesmo período deve atingir US$ 10,253 bilhões, segundo o relatório.

O impacto no lucro por ação é ainda mais expressivo: o BofA estima que o EPS da empresa salte de US$ 4,26 em 2026 para US$ 10,64 em 2027 — crescimento de 150% em um único ano fiscal.

Com isso, o banco elevou o preço-alvo das ações da Take-Two de US$ 305 para US$ 320, mantendo recomendação de compra. Os papéis eram negociados em torno de US$ 216, o que representa potencial de valorização de 48%.

A empresa de análise DFC Intelligence projeta que o GTA 6 pode gerar US$ 3,2 bilhões em receita no primeiro ano, com mais de US$ 1 bilhão vindo apenas de pré-vendas, 40 milhões de cópias vendidas no primeiro ano e 100 milhões até 2030.

Lançamento confirmado para novembro

O GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. O jogo já havia sido adiado duas vezes — primeiro de 2025 para maio de 2026, e depois para novembro —, com a Rockstar citando a necessidade de garantir o nível de polimento esperado pelos jogadores.

Na conferência, Zelnick reforçou a confiança no calendário com uma piada, segundo o IGN. "Acho que muita gente vai ligar dizendo que está doente no dia 19 de novembro", afirmou.

O lançamento para PC não acontecerá em novembro. A Rockstar confirmou uma estratégia console-first, seguindo o padrão adotado em GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

O jogo se passa no estado fictício de Leonida, baseado na Flórida, com Vice City como cidade central — uma versão reimaginada de Miami.

A narrativa parodia a cultura americana dos anos 2020, com referências a influenciadores digitais, redes sociais e táticas modernas de policiamento.