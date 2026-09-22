Com Humberto Carrão e Alessandra Negrini, HBO anuncia elenco da série sobre a Democracia Corinthiana

RESUMO | A nova série da HBO Max sobre a Democracia Corinthiana é inspirada em acontecimentos reais e acompanha jogadores e dirigentes do Corinthians durante a ditadura militar, com foco nas decisões coletivas e nos conflitos políticos dentro do clube.

A HBO Max anunciou o elenco protagonista da nova série sobre a Democracia Corinthiana, movimento que marcou o futebol brasileiro e o período de redemocratização do país. A produção, que ainda não tem data de estreia, terá oito episódios.

Inspirada em acontecimentos reais, com elementos ficcionalizado, a série escalou Pedro Lamin para interpretar Sócrates Brasileiro, um dos principais símbolos da Democracia Corinthiana.

Humberto Carrão interpretará Adilson Monteiro Alves, diretor do Corinthians que teve papel central na implementação das decisões coletivas no clube. Marco Ricca será Vicente Matheus, dirigente ligado à ala mais tradicional do Corinthians e à oposição ao movimento.

Alessandra Negrini interpretará Marlene Matheus, parceira de Vicente Matheus na política do clube e que posteriormente se tornaria a primeira mulher a presidir um grande clube do futebol brasileiro.

Veja todos os nomes do elenco principal:

Pedro Lamin interpreta Sócrates Brasileiro , craque internacionalmente reconhecido e celebrado como um dos protagonistas desse movimento, tornando-se um símbolo da Democracia Corinthiana.

Guthierry Sotero vive Wladimir Rodrigues dos Santos , conhecido como o capitão da Democracia Corinthiana, foi um dos principais idealizadores e grande liderança do movimento.

Davi Araujo dá vida a Walter Casagrande , novo talento revelado pelo projeto, o ator interpretará um dos personagens centrais da história: o atacante recém-chegado ao clube na época, que serviu de elo entre o futebol e a contracultura.

Humberto Carrão interpreta Adilson Monteiro Alves , diretor do clube, foi peça fundamental para transformar as ideias dos jogadores em realidade e promover decisões coletivas no clube.

Marco Ricca interpreta Vicente Matheus , dirigente histórico do Corinthians associado à ala mais tradicional do clube e às forças de oposição à Democracia Corinthiana.

Alessandra Negrini interpreta Marlene Matheus , parceira de Vicente Matheus também na política do clube, que mais tarde se tornaria a primeira mulher a presidir um grande clube do futebol brasileiro.

A história da série

A trama acompanha jogadores e dirigentes do Corinthians que, em meio à ditadura militar, transformaram o clube em um espaço de participação e decisões coletivas.

A história também aborda os conflitos e as mudanças de uma geração que passou a questionar estruturas de poder e a defender novas formas de organização.

Criada por Moara Passoni, a série é produzida pela Maria Farinha Filmes e tem direção geral de Aly Muritiba. Passoni e Maria Farkas também integram a direção. Passoni é ainda produtora executiva e roteirista-chefe, com cocriação de David Barker.

Qual é a história da série sobre a Democracia Corinthiana?

A trama acompanha jogadores e dirigentes do Corinthians durante a ditadura militar e mostra como o clube se tornou um espaço de participação e decisões coletivas.

Quem interpretará Sócrates?

O ex-jogador será interpretado por Pedro Lamin.

Quem está no elenco da série?

Além de Pedro Lamin, o elenco principal tem Guthierry Sotero, Davi Araujo, Humberto Carrão, Marco Ricca e Alessandra Negrini.

Quantos episódios a série terá?

A produção terá oito episódios.

Quando a série estreia?

A HBO Max ainda não anunciou uma data de estreia.

A série é baseada em fatos reais?

Sim. A produção é inspirada em acontecimentos reais, mas também terá elementos ficcionalizados.