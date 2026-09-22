Netflix revela data de lançamento do novo filme de David Fincher com Brad Pitt; veja o trailer

Brad Pitt está de volta ao papel de Cliff Booth. O personagem apresentado em “Era uma Vez em... Hollywood”, filme de Quentin Tarantino, retorna em “As Novas Desventuras de Cliff Booth”, novo filme dirigido por David Fincher.

Segundo a Netflix, o longa será exibido nos cinemas IMAX de todo o mundo por duas semanas a partir de 25 de novembro de 2026. A estreia no streaming está marcada para 23 de dezembro.

Qual é a história de 'As Novas Desventuras de Cliff Booth'?

A trama se passa em 1977, oito anos depois do encontro de Cliff Booth com a família Manson na história alternativa de “Era uma Vez em... Hollywood”.

Em uma Los Angeles marcada por assassinatos, subornos, roubos e extorsões, o antigo dublê trabalha como barman e projecionista enquanto resolve problemas para estrelas de Hollywood. O roteiro é assinado por Quentin Tarantino.

A história começa a ganhar novos contornos quando Cliff recebe uma ligação da agente de talentos Karen Crosby, interpretada por Elizabeth Debicki, em nome do astro da televisão Charlie Peters, papel de Scott Caan.

Cliff também conhece Toni, esposa de Charlie vivida por Carla Gugino, e Roderick “Hot Rod” Harrison, um campeão de futebol que trocou os campos pelas telas, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. A trama ainda acompanha os irmãos Verdusco, gângsteres misteriosos que espalham medo pela cidade.

Quem está no elenco do novo filme de David Fincher?

Além de Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino e Yahya Abdul-Mateen II, o elenco reúne Peter Weller, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian, Matt Groove e JB Tadena.

Brad Pitt e Ceán Chaffin são os produtores do filme. A equipe criativa também conta com colaboradores frequentes de David Fincher, como o diretor de fotografia Erik Messerschmidt e o diretor de arte Donald Graham Burt.

A edição é de Kirk Baxter, a seleção de elenco fica a cargo de Laray Mayfield, o figurino é assinado por Trish Summerville e a sonoplastia é de Ren Klyce. Dave Macomber atua como coordenador de dublês.

Por que Quentin Tarantino não dirige o filme?

Embora tenha escrito o roteiro de “As Novas Desventuras de Cliff Booth”, Tarantino decidiu não assumir a direção porque considerou que o projeto retomava um terreno criativo já explorado em “Era uma Vez em... Hollywood”.

Em entrevista ao podcast The Church of Tarantino, o cineasta afirmou que adora o texto, mas perdeu o entusiasmo ao imaginar novamente a transformação de Los Angeles em uma cidade de outra época. Como pretende dirigir apenas mais um longa, Tarantino disse que deseja encerrar essa trajetória diante de um desafio diferente e em “território desconhecido”.

O diretor permanece no projeto como roteirista e produtor. Brad Pitt ajudou a aproximá-lo de David Fincher, escolhido para comandar o filme. Fincher e Pitt já trabalharam juntos em “Seven”, “Clube da Luta” e “O Curioso Caso de Benjamin Button”.

Quando 'As Novas Desventuras de Cliff Booth' estreia?

“As Novas Desventuras de Cliff Booth” estreia nos cinemas IMAX em 25 de novembro de 2026, com exibição limitada a duas semanas. O lançamento na Netflix será em 23 de dezembro de 2026.

Veja o trailer de 'As Novas Desventuras de Cliff Booth'