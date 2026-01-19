Nova série de 'Game of Thrones' nasce de livro fora da saga principal; veja qual

O universo de "Game of Thrones' vai ganhar uma nova expansão na TV. Inspirada em um livro de George R.R. Martin, a série “O Cavaleiro dos Sete Reinos” adapta a primeira novela de “As Aventuras de Dunk e Egg”, obra paralela à saga "As Crônicas de Gelo e Fogo".

Ambientada cerca de 90 anos antes dos eventos de "Game of Thrones", a trama acompanha as aventuras de Ser Duncan, o Alto, um cavaleiro ambicioso, e seu jovem escudeiro Egg.

Quando estreia a série?

A série estreia em 18 de janeiro de 2026 na HBO e na plataforma de streaming HBO Max, oferecendo seis episódios em sua primeira temporada.

Ao contrário das séries anteriores da franquia, que focaram em grandes conflitos políticos e batalhas épicas, este spin-off promete uma história mais íntima e centrada em personagens antes do ressurgimento dos eventos que levaram ao Trono de Ferro.

George R.R. Martin participa como um dos produtores executivos, junto com outros nomes da franquia, garantindo que a adaptação mantenha a essência do material original.

A obra literária que inspirou a série reúne contos que exploram a vida em Westeros em uma época de transição, com foco em jornadas pessoais, torneios e relações entre nobres e plebeus.

Quem está no elenco de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg, escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

Vai ter uma 2ª temporada de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" já foi renovada para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Quantos episódios tem a nova série de 'Game of Thrones'?

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de Game of Thrones será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: