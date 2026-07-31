'A Casa do Dragão' entra na reta final: quantos episódios tem a 3ª temporada?

'A Casa do Dragão': terceira temporada da série chegou ao streaming em junho de 2026 (Reprodução/HBO)
Repórter
Publicado em 31 de julho de 2026 às 20h35.
A terceira temporada de "A Casa do Dragão" está chegando ao fim. A produção da HBO terá oito episódios nesta temporada, com o último capítulo marcado para 9 de agosto.
Apesar da proximidade do desfecho, a série ainda não terminará. "A Casa do Dragão" já está renovada para a quarta e última temporada, que ainda não tem previsão de estreia.
A terceira temporada de "A Casa do Dragão" tem oito episódios.
Os dois capítulos finais serão lançados nos próximos domingos, às 22h (horário de Brasília), na HBO e na HBO Max.
O último episódio da temporada estreia em 9 de agosto. Confira o calendário da reta final: