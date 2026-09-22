Termômetro de gramado bate quase 70 graus em partida da NFL; chuteiras chegam a 'derreter'

RESUMO | O duelo entre Philadelphia Eagles e Tennessee Titans em Nashville foi marcado por condições extremas de calor, com temperaturas na atmosfera atingindo índices superiores a 40°C e a superfície do gramado sintético alcançando impressionantes 157°F (cerca de 69°C).

A partida entre Philadelphia Eagles e Tennessee Titans, válida pela temporada regular da NFL, entrou para o noticiário esportivo não apenas pelo placar de 24 a 20 a favor da equipe da Filadélfia, mas principalmente pelas condições extremas de calor enfrentadas pelos jogadores em Nashville.

Com um aviso oficial de calor emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos e índices térmicos chegando a 108°F (cerca de 42°C), o grande protagonista indesejado do confronto foi o gramado artificial do Nissan Stadium, cuja temperatura disparou ao longo da partida.

A transmissão oficial da partida apontou que a grama sintética atingiu a marca impressionante de 157°F (aproximadamente 69,4°C) durante o terceiro quarto. O impacto térmico foi sentido imediatamente por comissão técnica e atletas. O técnico dos Eagles, Nick Sirianni, precisou receber soro intravenoso (IV) no vestiário após o apito final devido ao desgaste causado pelo calor, o que o atrasou para a entrevista coletiva pós-jogo. Jogadores relataram que o piso irradiava tanto calor que as chuteiras literalmente começaram a derreter, exigindo uma verdadeira operação de guerra no intervalo com trocas de calçados semelhantes a uma equipe de pit stop da Fórmula 1.

Chuteiras derretidas e a preparação redobrada contra o calor

O problema com as superfícies sintéticas no mês de setembro em Nashville não foi exclusividade deste confronto, já que o safety do Titans, Amani Hooker, havia relatado que as solas de suas chuteiras derreteram completamente na Semana 1. Diante do histórico recente, os atletas precisaram adotar medidas drásticas, incluindo o uso de pares de reserva à beira do campo e garrafas de água gelada para resfriar os pés durante as paralisações.

Do lado dos Eagles, a comissão técnica precisou antecipar a logística de viagem, desembarcando em Nashville na sexta-feira, 18 — um dia antes do habitual — para tentar mitigar os efeitos da forte onda de calor que castiga a região. Apesar dos pés queimados e do desgaste físico extremo relatado por nomes como o linheiro Cam Jurgens e o tackle Jordan Mailata, a equipe soube administrar as adversidades climáticas para garantir a vitória fora de casa em meio a um dos cenários mais sufocantes já vistos na liga.

O debate entre grama natural e sintética na NFL

A discussão sobre o uso de campos de grama natural versus grama sintética (turf) na NFL é um dos temas mais recorrentes e inflamados nos bastidores do futebol americano profissional. O debate ganhou ainda mais força com o impacto de altas temperaturas em estádios descobertos e fechados, além do precedente aberto por eventos globais de futebol, evidenciando o descontentamento generalizado dos atletas em relação às condições de trabalho impostas pelas franquias, segundo o The Athletic.

A principal bandeira levantada pela Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) baseia-se em dados de segurança e biomecânica. Estudos de lesões da própria liga apontam que superfícies artificiais apresentam índices estatisticamente superiores de contusões em membros inferiores em comparação à grama natural, com destaque para o aumento de lesões sem contato direto, como rupturas de ligamento cruzado anterior (LCA), além de traumas severos em joelhos, pés e tornozelos. Do ponto de vista físico, a grama natural tem maior capacidade de "ceder" e liberar a chuteira sob alta pressão de rotação, enquanto o gramado sintético absorve menos o impacto, transferindo toda a carga de energia diretamente para as articulações dos jogadores.

Qual foi a temperatura registrada no gramado do estádio?

A transmissão da partida apontou que a superfície sintética do Nissan Stadium alcançou 157°F (aproximadamente 69,4°C) no terceiro quarto.

O que aconteceu com os equipamentos dos jogadores devido ao calor?

O calor extremo provocou o derretimento das entressolas e solas das chuteiras de alguns atletas, obrigando-os a trocar de calçado no intervalo.

Quais foram as medidas tomadas pelos Eagles para enfrentar o calor?

A equipe antecipou a viagem para Nashville em um dia (chegando na sexta-feira, 18) para ajudar na adaptação às altas temperaturas na região.

Como o técnico Nick Sirianni reagiu após a partida?

O treinador ficou esgotado com o calor a ponto de precisar de hidratação intravenosa (IV) com soro no vestiário após a vitória.

Qual foi o resultado da partida entre Eagles e Titans?

O Philadelphia Eagles venceu o Tennessee Titans por 24 a 20.