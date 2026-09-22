A corrida eleitoral pelo governo de Pernambuco apresenta um cenário de acirrada disputa. Segundo dados da nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 22, a atual governadora Raquel Lyra (PSD) marca 48,6% das intenções de voto no primeiro turno, configurando um empate técnico com o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), que registra 47,4%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais. Os dois estão tecnicamente empatados.

Entre os demais nomes testados na pesquisa estimulada, Ivan Moraes (PSOL) tem 2,1% e Renan (Missão) anota 0,8%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 0,9% da amostra.

Aqueles que afirmam não saber em quem votar somam apenas 0,2%.

Simulações de segundo turno apontam disputa voto a voto

O levantamento também projetou o cenário de confronto direto entre os dois principais líderes estaduais. Em um eventual segundo turno, Raquel Lyra pontua com 49,2%, enquanto João Campos alcança 48,5%. Como a diferença é inferior à margem de erro, o quadro indica um novo empate técnico entre os candidatos.

Neste cenário polarizado, os votos brancos e nulos sofrem leve oscilação e somam 1,3%. O contingente de eleitores indecisos, que não souberam responder à pesquisa, registra 0,9%.

Avaliação da gestão estadual e índices de rejeição

A pesquisa também mapeou a percepção do eleitorado sobre a administração do executivo estadual. O governo de Raquel Lyra é aprovado por 52% dos entrevistados e desaprovado por 42%.

Outros 6% não souberam avaliar a atual gestão. Quando questionados se a governadora merece ser reeleita, 51,8% dizem que sim e 45,2% que não.

No quesito rejeição eleitoral, 31,3% afirmam que não votariam na mandatária do PSD de jeito nenhum.

Já o seu principal adversário na disputa, João Campos, enfrenta rejeição de 34,6% do eleitorado pernambucano.

O peso da religião e o reflexo da polarização nacional

O cruzamento de dados revela bases sólidas para ambos os candidatos em segmentos demográficos específicos. Raquel Lyra lidera entre os evangélicos, extrato no qual alcança 75,2% das intenções, e captura 96,9% dos eleitores que se identificam com a direita bolsonarista.

Por outro lado, João Campos domina entre os católicos, com 59,3% da preferência. O candidato do PSB também atinge seu melhor desempenho entre os eleitores de esquerda, marcando 77,2% no grupo autodeclarado lulista e 72,2% entre os que votaram no atual presidente em 2022.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.836 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob os protocolos PE-02023/2026 e BR-09256/2026.