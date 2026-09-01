‘Homem-Aranha’ segue imbatível na bilheteria dos EUA; ‘Coyote vs. Acme’ estreia em 2º

A liderança de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" continua intacta nas bilheterias dos Estados Unidos. O filme da Sony arrecadou US$ 22,2 milhões no fim de semana e chegou ao quinto fim de semana consecutivo entre os maiores resultados do mercado. Os dados são da Rentrak. Confira os cinco filmes com maior bilheteria neste fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" — US$ 22,2 milhões; "Coyote vs. Acme" — US$ 15,47 milhões; "A Odisseia" — US$ 14,3 milhões; "Sobrenatural: Agora Entre Nós" — US$ 10,1 milhões; "Ponto Sem Retorno" — US$ 8 milhões.

'Coyote vs. Acme' estreia em segundo lugar nas bilheterias

A principal novidade do ranking foi "Coyote vs. Acme". O filme abriu com US$ 15,4 milhões nos Estados Unidos e ocupou diretamente a segunda posição, na frente de "A Odisseia". Como se trata do primeiro fim de semana, o valor também representa a bilheteria acumulada do filme no mercado doméstico.

Bilheteria no Brasil: 'Um Novo Dia' lidera pelo quinto fim de semana

O mercado brasileiro registrou 1,3 milhão de espectadores no último fim de semana, segundo dados da Rentrak. Foi a 22ª semana consecutiva de 2026 com público superior a 1 milhão nos cinemas do país.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" permaneceu na liderança pela quinta semana seguida, com 527,9 mil espectadores. O longa já soma 15,76 milhões de ingressos vendidos no Brasil e R$ 343 milhões de bilheteria desde que estreou, em julho. Os dados são da Ancine.

A reexibição de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de 2001, ficou em segundo lugar, na frente de "A Odisseia" e do estreante "Coyote vs. Acme".

Confira os cinco filmes com maior bilheteria neste fim de semana no Brasil:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" — R$ 12,9 milhões; "Harry Potter e a Pedra Filosofal" — R$ 4,49 milhões; "A Odisseia" — R$ 3,50 milhões; "Coyote vs. Acme" — R$ 2,35 milhões; "Sobrenatural: Agora Entre Nós" — R$ 2,23 milhões.

Bilheteria mundial: fenômeno chinês entra no top 5 do fim de semana

No mercado internacional, "Um Novo Dia" também ficou na liderança no fim de semana de 28 de agosto, com US$ 66,2 milhões arrecadados mundialmente. "A Odisseia" ficou logo atrás, com US$ 63 milhões. Os dados também são da Rentrak.

O destaque é o filme chinês "Era Uma Vez no Oriente Médio", que se manteve no topo das bilheterias da China continental pelo terceiro fim de semana consecutivo.

Dirigido por Wen Muye, de "Morrendo para Sobreviver", e produzido por Ning Hao, o filme, que se tornou um dos destaques das bilheterias do verão americano, já soma US$ 283,7 milhões desde a estreia, em 11 de agosto.

A trama acompanha um chef chinês endividado que vive em uma cidade fictícia do Oriente Médio. Após o início de um conflito armado, ele transforma seu restaurante em um refúgio para órfãos e civis afetados pela guerra.

Confira os cinco filmes com maior bilheteria neste fim de semana no mundo: