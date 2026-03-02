Fãs tóxicos? Zack Snyder rebate críticas e fala sobre legado na DC

Em meio às críticas que classificam parte de sua base de fãs como “tóxica”, Zack Snyder rebateu as acusações e voltou a defender "Batman vs Superman: A Origem da Justiça". Em entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused, o diretor falou sobre a campanha que levou ao lançamento do “Snyder Cut” de "Liga da Justiça" e refletiu sobre sua trajetória na DC.

Responsável por "Homem de Aço" (2013), "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016) e "Liga da Justiça" (2017), Snyder deixou a produção do último filme antes da estreia nos cinemas.

A versão exibida nas telonas passou por mudanças criativas, mas anos depois uma mobilização organizada por fãs pressionou a Warner Bros. a lançar a edição original do diretor. O resultado foi "Liga da Justiça de Zack Snyder", disponibilizado em 2021 no streaming.

Fãs sob críticas

Durante a conversa, Zack Snyder respondeu às acusações de que parte de seus apoiadores teria comportamento “tóxico”. O diretor destacou que o mesmo grupo que impulsionou o lançamento do “Snyder Cut” também arrecadou cerca de US$ 500 mil para a Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio.

A iniciativa foi realizada em homenagem à filha do cineasta, Autumn Snyder, que morreu em 2017. Após a tragédia, Snyder se afastou da conclusão de "Liga da Justiça", que foi finalizada por Joss Whedon para o lançamento nos cinemas.

Como o Snyder Cut virou realidade

O movimento pelo “Release the Snyder Cut” ganhou força nas redes sociais após a estreia de "Liga da Justiça" em 2017. A campanha incluiu mobilização digital, compra de anúncios e ações beneficentes.

Em 2021, a Warner Bros. lançou oficialmente "Liga da Justiça de Zack Snyder", versão com quatro horas de duração e mudanças na narrativa e no desenvolvimento dos personagens. Questionado sobre a possibilidade de revisitar o universo que criou na DC, Zack Snyder afirmou que não descarta completamente essa hipótese.

Ainda na entrevista, o diretor também voltou a falar sobre a recepção de "Batman vs Superman: A Origem da Justiça", filme que dividiu público e crítica em 2016. Snyder questionou decisões criativas baseadas exclusivamente em testes de audiência e pesquisas de mercado.

Segundo o cineasta, manter uma visão autoral foi parte essencial de seu trabalho nos filmes da DC.

Futuro de Zack Snyder na DC

Mesmo com a reformulação em andamento na DC Studios, Zack Snyder afirmou que não considera impossível um retorno. O diretor relembrou que o lançamento do “Snyder Cut” também parecia improvável antes de se concretizar.

Atualmente, a DC desenvolve uma nova fase criativa sob outra liderança, independente do arco iniciado por Snyder.