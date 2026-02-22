‘Batman’: qual é a ordem cronológica dos filmes da DC?

O "Batman" é um dos super-heróis mais adaptados da história do cinema. Desde os anos 1960, o Homem-Morcego já ganhou diferentes intérpretes, reboots e participações em universos compartilhados da DC.

Apesar de muitos fãs buscarem uma ordem cronológica para assistir aos filmes do "Batman", não existe uma única linha do tempo que conecte todas as produções. Isso acontece porque os longas foram divididos em sagas independentes, trilogias e universos distintos, como a fase de Tim Burton, a trilogia de Christopher Nolan, o Universo Estendido da DC (DCEU) e o recente universo de The Batman.

Por isso, a melhor forma de organizar a maratona dos filmes é escolher o universo específico que deseja acompanhar e seguir a ordem interna de cada franquia. Abaixo, veja como assistir aos filmes do Cavaleiro das Trevas sem confundir as diferentes continuidades.

Ordem cronológica dos filmes do 'Batman'

1. Batman: O Filme (1966)

O primeiro longa-metragem com o Cavaleiro das Trevas nos cinemas é baseado na série dos anos 60, estrelada por Adam West como Batman e Burt Ward como Robin. A aventura mostra a dupla enfrentando vilões em um tom leve e campy, típico daquela época.

2. Batman (1989)

Dirigido por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton, este foi o primeiro grande reboot moderno do herói. Na trama, Batman enfrenta o Coringa em Gotham City, em uma versão mais sombria e estilizada após décadas sem grandes produções cinematográficas.

3. Batman: O Retorno (1992)

Ainda sob direção de Tim Burton e com Michael Keaton no papel principal, o herói enfrenta o Pinguim e a Mulher-Gato. Esta sequência reforça o tom mais gótico e adulto iniciado no filme anterior.

4. Batman Eternamente (1995)

Com Val Kilmer no papel de Batman e Joel Schumacher na direção, neste filme o herói lida com os vilões Charada e Duas-Caras em uma Gotham mais colorida e cartunesca.

5. Batman e Robin (1997)

Nesta continuação, George Clooney interpreta Batman ao lado da Batgirl enfrentando Senhor Frio, Bane e Hera Venenosa. O filme é conhecido por seu tom exagerado e recebeu comentários negativos.

6. Batman Begins (2005)

Com a história reimaginada, Christopher Nolan dirige Christian Bale em uma abordagem mais realista das origens do herói. O filme mostra o treinamento de Bruce Wayne e seu retorno a Gotham como Batman.

7. O Cavaleiro das Trevas (2008)

Considerado uma das melhores adaptações de super-herói já feitas, o filme de Nolan tem Heath Ledger como Coringa em uma atuação aclamada, explorando dilemas morais e caos em Gotham.

8. O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Última parte da trilogia de Nolan, a história mostra Bruce Wayne retornando após anos de reclusão para enfrentar o vilão Bane e proteger Gotham de uma ameaça à cidade.

9. Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Dirigido por Zack Snyder, o filme marca a entrada de Ben Affleck como Bruce Wayne/Batman dentro do Universo Estendido DC (DCEU), enfrentando o Superman em um confronto épico.

10. Esquadrão Suicida (2016)

Embora não seja um filme focado no Batman, ele aparece em uma cena final conversando com Amanda Waller. A participação coloca o herói em contexto dentro do mesmo universo cinematográfico.

11. Liga da Justiça (2017)

Neste filme, Batman e Mulher-Maravilha reúnem uma equipe de heróis para enfrentar o vilão Lobo da Estepe. O longa passou por polêmicas de produção e teve duas versões lançadas.

12. Liga da Justiça – Versão Zack Snyder (2021)

Conhecida como “Snyder Cut”, esta versão restaurada apresenta uma narrativa mais longa e diferente da lançada nos cinemas em 2017. Mesmo ocorrendo no mesmo período, muitos fãs recomendam assistir as duas versões.

13. Coringa (2019)

Embora não seja centrado no Batman, este filme explora a origem do vilão Coringa e traz um jovem Bruce Wayne vivendo em Gotham. Por sua temática e tom, é considerado um filme independente dentro do universo DC.

14. The Batman (2022)

Protagonizado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, o longa não faz parte do DCEU tradicional. A história se passa no segundo ano de Bruce Wayne como Batman e mostra um herói mais detetive, investigando uma série de crimes em Gotham.

15. The Flash (2023)

Embora não seja um filme solo do Batman, o herói tem papel relevante na trama, que explora o conceito de multiverso dentro da DC. O longa traz Ben Affleck retomando o papel de Bruce Wayne no Universo Estendido da DC (DCEU), além do retorno de Michael Keaton como uma versão alternativa do personagem, revisitando o Batman apresentado nos filmes dirigidos por Tim Burton.

A produção conecta diferentes fases cinematográficas do herói e marca uma das últimas aparições do Batman dentro da antiga continuidade do estúdio.