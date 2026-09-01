'Street Fighter' ganha novo trailer com Ryu, Ken e Chun-Li; assista

O novo filme de “Street Fighter” ganhou um trailer nesta terça-feira, 1º de setembro. A prévia apresenta mais cenas de Ryu, Ken e Chun-Li e mostra os personagens se preparando para o World Warrior Tournament, principal competição do longa.

Dirigido por Kitao Sakurai, o filme é ambientado em 1993 e acompanha Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), que voltam aos combates após serem recrutados por Chun-Li (Callina Liang). O torneio, porém, esconde uma conspiração que coloca os lutadores em lados opostos.

Ativação transforma trailer em jogo

Além do trailer tradicional, a Paramount Pictures preparou uma experiência interativa no YouTube Playables. O conteúdo leva o público a um arcade inspirado nos anos 1980 e 1990, com elementos que permitem realizar ataques e combos antes de assistir ao vídeo.

O filme também ganhou uma lente no TikTok inspirada no Hadoken, golpe característico de Ryu. A ferramenta permite que usuários reproduzam o movimento em vídeos publicados na plataforma.

Elenco de 'Street Fighter'

O elenco reúne atores conhecidos também fora do cinema. Jason Momoa interpreta Blanka, personagem brasileiro da franquia, enquanto Curtis “50 Cent” Jackson vive Balrog. Joe Anoa'i, conhecido como Roman Reigns na luta livre, interpreta Akuma.

Também estão no filme David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Vidyut Jammwal como Dhalsim e Eric André como Don Sauvage.

“Street Fighter” é uma produção da Paramount Pictures, Legendary Pictures e Capcom e chega aos cinemas brasileiros em 15 de outubro de 2026.