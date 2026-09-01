'Ensaios da Anitta': venda geral de ingressos começa nesta terça-feira; veja como comprar

"Ensaios da Anitta": shows passam por Belém, Recife, BH, Brasília, Campinas, Rio, Curitiba e São Paulo em janeiro (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 12h36.
Começaram as etapas de venda dos ingressos para as primeiras oito datas de "Ensaios da Anitta", a turnê de verão da cantora. Anitta se apresentará em Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) ao longo do mês de janeiro, com ingressos sendo liberados de forma gradual a partir desta terça-feira, dia 01 de setembro.
Assim como aconteceu em edições anteriores e na Equilibrium Tour, o cronograma de horários dos shows de Anitta foi organizado por cidade e vai ocupar o dia inteiro — por isso, fique atento ao horário específico do show que você pretende assistir.
Pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito Mercado Pago: dia 01/09 (terça-feira), a partir das 12h, pelo site da Ingresse.
Venda geral: dia 02/09 (quarta-feira), horário ainda não divulgado, também pelo site da Ingresse.
Os valores completos e os locais de cada apresentação dos "Ensaios da Anitta" ainda não foram totalmente confirmados, mas os ingressos serão distribuídos em dois setores: Premium, Camarote Open Premium e Open Bar. Os preços também variam de acordo com o lote, então vale a pena ficar de olho nas atualizações de disponibilidade diretamente no site oficial.