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'Ensaios da Anitta': venda geral de ingressos começa nesta terça-feira; veja como comprar

Shows de "Ensaios da Anitta" acontecem em oito cidades ao longo de janeiro; confira datas, etapas de venda e setores disponíveis

"Ensaios da Anitta": shows passam por Belém, Recife, BH, Brasília, Campinas, Rio, Curitiba e São Paulo em janeiro (Redes sociais/Reprodução)

"Ensaios da Anitta": shows passam por Belém, Recife, BH, Brasília, Campinas, Rio, Curitiba e São Paulo em janeiro (Redes sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 12h36.

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Começaram as etapas de venda dos ingressos para as primeiras oito datas de "Ensaios da Anitta", a turnê de verão da cantora. Anitta se apresentará em Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) ao longo do mês de janeiro, com ingressos sendo liberados de forma gradual a partir desta terça-feira, dia 01 de setembro.

Assim como aconteceu em edições anteriores e na Equilibrium Tour, o cronograma de horários dos shows de Anitta foi organizado por cidade e vai ocupar o dia inteiro — por isso, fique atento ao horário específico do show que você pretende assistir.

Quais são as etapas de venda?

Pré-venda exclusiva para clientes com cartão de crédito Mercado Pago: dia 01/09 (terça-feira), a partir das 12h, pelo site da Ingresse.

Venda geral: dia 02/09 (quarta-feira), horário ainda não divulgado, também pelo site da Ingresse.

Veja as datas dos shows

  • 09/01 — Belém
  • 10/01 — Recife
  • 16/01 — Belo Horizonte
  • 17/01 — Brasília
  • 23/01 — Campinas
  • 24/01 — Rio de Janeiro
  • 30/01 — Curitiba
  • 31/01 — São Paulo

Quanto custam os ingressos?

Os valores completos e os locais de cada apresentação dos "Ensaios da Anitta" ainda não foram totalmente confirmados, mas os ingressos serão distribuídos em dois setores: Premium, Camarote Open Premium e Open Bar. Os preços também variam de acordo com o lote, então vale a pena ficar de olho nas atualizações de disponibilidade diretamente no site oficial.

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