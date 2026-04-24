Filme de Michael Jackson estreia com bilheteria de até US$ 32 milhões

A cinebiografia "Michael", sobre a vida do Rei do Pop, estreou com força ao redor do mundo nesta quinta-feira, 23.

Só no dia de abertura internacional, o filme arrecadou US$ 18,5 milhões (R$ 92,98 milhões), sendo US$ 16,6 milhões na quarta-feira, 22, e US$ 1,9 milhão em sessões de pré-estreia na terça, 21, de acordo com a Variety.

Nos EUA, o filme arrecadou entre US$ 12 milhões e US$ 13,5 milhões, segundo o The Hollywood Reporter, resultado comparável ao de grandes eventos cinematográficos como "Duna: Parte II" e "Oppenheimer".

O filme, dirigido por Antoine Fuqua ("Dia de Treinamento") e distribuído pela Lionsgate na América do Norte e pela Universal nos mercados internacionais, estreou simultaneamente em 82 países.

As projeções para o fim de semana de estreia completo, já incluindo os EUA, apontam para um total global de até US$ 155 milhões: entre US$ 65 milhões e US$ 75 milhões (ou mais) apenas no mercado americano, e entre US$ 75 milhões e US$ 80 milhões nos demais mercados.

Se confirmado, o resultado final nos EUA sozinho já superaria o recorde histórico de abertura para uma biografia musical, desbancando "Straight Outta Compton: A História do N.W.A." (US$ 60,2 milhões) e "Bohemian Rhapsody" (US$ 55 milhões).

Segundo projeções publicadas pelo portal Deadline, o longa deve arrecadar entre US$ 55 milhões e US$ 60 milhões (R$ 301 milhões) apenas no fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Estreia recorde fora dos EUA

O desempenho internacional surpreendeu até os mais otimistas. Os destaques da quarta-feira foram:

França (US$ 2,6 milhões): maior dia de estreia de um cinebiografia na história do país, acima de "Oppenheimer" e "Bohemian Rhapsody".

(US$ 2,6 milhões): maior dia de estreia de um cinebiografia na história do país, acima de "Oppenheimer" e "Bohemian Rhapsody". Reino Unido e Irlanda (US$ 2,6 milhões): maior abertura diária de um biografia musical de todos os tempos, à frente de "Bohemian Rhapsody", "Elvis" e "Rocketman".

(US$ 2,6 milhões): maior abertura diária de um biografia musical de todos os tempos, à frente de "Bohemian Rhapsody", "Elvis" e "Rocketman". Itália (US$ 1,3 milhão, 480 salas): maior dia de abertura de uma cinebiografia musical do país, acima de "Bohemian Rhapsody".

(US$ 1,3 milhão, 480 salas): maior dia de abertura de uma cinebiografia musical do país, acima de "Bohemian Rhapsody". México (US$ 1,1 milhão).

(US$ 1,1 milhão). Espanha (US$ 1,1 milhão, 520 salas).

(US$ 1,1 milhão, 520 salas). Austrália (US$ 1 milhão): maior dia de abertura de uma cinebiografia musical do país, superando "Elvis".

(US$ 1 milhão): maior dia de abertura de uma cinebiografia musical do país, superando "Elvis". Brasil (US$ 651 mil/R$ 3,2 milhões): o filme arrecadou US$ 651 mil nas pré-estreias, atingindo US$ 2 milhões acumulados, o maior resultado combinado de pré-estreia já registrado por um filme que não é de super-herói ou franquia no mercado brasileiro. O longa segue em primeiro lugar no país, com 68% de participação de mercado.

Estreia de sucesso e produção turbulenta

Esses bons resultados vêm após um processo de produção marcado por atrasos, mudanças no roteiro e refilmagens. O longa teve o cronograma alterado depois que uma cláusula contratual impediu a inclusão de um dos trechos centrais da narrativa.

O roteiro original previa abordar a investigação de 1993 sobre acusações de abuso sexual contra Michael Jackson. Após as filmagens, os advogados do espólio identificaram uma cláusula em acordo com Jordan Chandler que proíbe sua representação em obras audiovisuais. Chandler acusou o "Rei do Pop" de abuso em 1999, quando tinha 13 anos de idade. Seu pai, Evan Chandler, conseguiu um acordo de US$ 15 milhões sem condenação criminal.

A descoberta levou à retirada completa dessas cenas. O terceiro ato foi descartado e reescrito, eliminando qualquer menção direta ao caso.

Refilmagens elevaram custos

As mudanças exigiram 22 dias adicionais de gravações. O processo adicionou entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões ao orçamento, estimado em US$ 155 milhões.

O lançamento também foi adiado. Inicialmente previsto para abril de 2025, o filme passou por novas datas até chegar à estreia em 2026 .

A versão que será lançada nesta semana prioriza a trajetória artística do cantor, desde o Jackson 5 até o sucesso solo. O desfecho se concentra na turnê “Bad”, retratando o artista em um momento de destaque na carreira, sem abordar diretamente as controvérsias judiciais.

Sobre o que é o filme?

Dirigido por Antoine Fuqua, o longa acompanha a trajetória de Jackson desde os tempos do Jackson 5 até sua ascensão como ícone pop mundial. No papel principal está Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, em sua estreia no cinema.

Além da forte expectativa de público, o projeto também se apoia no apelo emocional e nostálgico da carreira do artista. A promessa é revisitar performances icônicas e momentos marcantes da vida pessoal, o que pode ampliar o alcance do filme para além dos fãs mais fiéis.

Outro fator que pesa a favor é o histórico recente de cinebiografias musicais de sucesso. Produções como “Bohemian Rhapsody” mostraram que o gênero ainda tem grande força comercial, especialmente quando aliado a figuras de impacto global.

Veja o trailer do filme: