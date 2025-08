BTS grava música inédita composta por Michael Jackson para álbum tributo póstumo

Em um encontro inédito entre o K-pop e o legado do Rei do Pop, o grupo decidiu BTS gravar uma música composta por Michael Jackson, que morreu antes de finalizar a obra.

A canção faz parte de um projeto autorizado pelos herdeiros do astro e foi registrada no estúdio Grouse Lodge, na Irlanda, durante sessões realizadas no ano passado.

A gravação foi realizada no estúdio Grouse Lodge, na Irlanda, durante sessões do ano passado.

O projeto tem autorização dos herdeiros de Michael e visa transformar as composições inéditas, feitas por colaboradores de Michael Jackson para um álbum que ele não chegou a finalizar, em um álbum tributo com novos artistas.

A gravação do BTS é parte dessa homenagem autorizada pela família Jackson, que deu sinal verde para o lançamento do álbum póstumo.

Dez músicas inéditas foram resgatadas

Segundo o produtor Paddy Dunning, que falou ao jornal The Sun Ireland, cerca de dez faixas foram escritas para esse disco inacabado, mas organizadas desde a morte de Michael em 2009.

Essas composições estavam guardadas há mais de uma década e foram selecionadas para esse projeto especial.

Michael Jackson (KMazur / Colaborador/Getty Images)

Detalhes ainda não foram divulgados

Detalhes como o título da música e a data de lançamento ainda não foram revelados. O mistério em torno da faixa deve aumentar a expectativa dos fãs de Michael Jackson e do BTS.