Após viral de Anitta, Nando Reis abre o jogo sobre versão funk de "Bichos Escrotos"

A música "Bichos Escrotos", dos Titãs, virou o assunto do momento nas redes sociais depois que Anitta lançou uma versão funk da faixa para o filme brasileiro “Corrida dos Bichos”.

Em meio à repercussão, o cantor e compositor Nando Reis, ex-integrante do grupo, reagiu e aproveitou para relembrar os bastidores da canção que voltou a figurar entre os assuntos mais comentados do momento.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram na quinta-feira, 13, Nando contou como a faixa nasceu, em 1982 ou 1983, em um intervalo de gravação em estúdio. Segundo ele, Arnaldo Antunes e Sérgio Britto viram uma barata sair de um ralo enquanto os outros integrantes gravavam do lado de fora, e passaram a compor a música ali mesmo, sem instrumentos.

Reis também recordou o clima político da época. A canção chegou a ser cogitada para o primeiro álbum da banda, de 1984, mas ficou de fora por risco de censura, sendo lançada só no terceiro disco, Cabeça Dinossauro.

Sobre a nova versão, o cantor foi só elogios. "A versão da Anitta é maravilhosa, completamente diferente. E isso que é a graça. É uma outra versão, outro aspecto da música, outra batida, outra pegada. E o clipe é maravilhoso, genial", disse.

A regravação também recebeu elogios de outros dois integrantes da formação original dos Titãs, Paulo Miklos e Sérgio Britto.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes, a repercussão da faixa dividiu opiniões. Uma parte do público mais jovem conheceu a música pela primeira vez através da versão de Anitta e chegou a associá-la apenas à trama do filme, sem saber que se tratava de uma releitura de uma canção dos Titãs dos anos 1980. Outra parte dos internautas debateu a comparação entre as duas versões.

Produzida pelo Tropkillaz, a nova gravação faz parte da trilha sonora de Corrida dos Bichos, longa dirigido por Fernando Meirelles que estreou no Prime Video em 7 de agosto.

Qual é a história de 'Corrida dos Bichos'?

Devastado por uma catástrofe ambiental e marcado pela forte desigualdade social, o Rio de Janeiro é palco da Corrida dos Bichos, uma competição violenta que leva para a vida real a lógica do tradicional jogo de azar.

Na disputa, pessoas percorrem diferentes áreas da cidade em busca de um prêmio capaz de mudar suas vidas. Cada competidor usa uma máscara que representa um dos animais do jogo do bicho e precisa seguir as instruções de um líder, responsável por comandar sua equipe a partir de uma sala de controle.

Para entrar na disputa, porém, cada competidor precisa oferecer uma pessoa próxima como garantia. Os vencedores conseguem recuperar seus entes queridos, o que transforma a corrida em uma disputa que envolve dinheiro, sobrevivência e a vida de quem ficou fora das pistas.

É justamente essa regra que leva Mano, personagem de Matheus Abreu, para dentro do jogo. Líder de uma zona rebelde chamada Perímetro da Morte e contrário à competição, ele muda de rumo quando descobre que sua irmã Dalva foi colocada como garantia pelo namorado em uma aposta.

Confira o teaser de 'Corrida dos Bichos':