Filme de 'O Mandaloriano e Grogu' já tem data para estrear no Disney+; veja quando

O retorno de Din Djarin e Grogu ao universo de "Star Wars" já tem data para chegar à casa dos fãs. "O Mandaloriano e Grogu" estará disponível no Disney+ a partir de 2 de setembro, segundo informações da própria Disney durante a D23.

A chegada ao streaming acontece após a passagem do longa pelos cinemas, onde marcou o retorno da franquia "Star Wars" às telonas depois de um intervalo de sete anos. O último filme da franquia foi "Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker", lançado em 2019.

Filme é a continuação de 'The Mandalorian'

"O Mandaloriano e Grogu" continua os acontecimentos apresentados na terceira temporada de "The Mandalorian". A história se passa após a queda do Império e acompanha Din Djarin e Grogu em uma nova missão para ajudar a Nova República.

Pedro Pascal retorna como Din Djarin, o caçador de recompensas mandaloriano que estabeleceu uma relação de parceria e proteção com Grogu. O elenco também conta com Sigourney Weaver e Jonny Coyne.

O filme é dirigido por Jon Favreau, criador de "The Mandalorian", e conta novamente com Dave Filoni como roteirista e produtor.

Em julho, a Disney e a Lucasfilm indicaram que o filme servia como um fim para "The Mandalorian", encerrando especulações de que poderia ter uma quarta temporada.

Uma das menores bilheterias de 'Star Wars'

Segundo dados do Box Office Mojo, a produção somou cerca de US$ 345 milhões em bilheteria mundial, sendo aproximadamente US$ 177,7 milhões nos Estados Unidos.

A arrecadação colocou "O Mandaloriano e Grogu" entre os filmes de menor desempenho comercial da franquia, abaixo de produções como "Solo: Uma História Star Wars", de 2018, que terminou sua temporada nos cinemas com aproximadamente US$ 393 milhões.

A recepção da crítica também ficou aquém do que a marca costuma alcançar. O filme registra atualmente 60% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto a avaliação do público é consideravelmente melhor, com 87%.

Confira o trailer do filme: