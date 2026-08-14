NEEX 2026 reúne líderes e empresas que estão transformando crescimento em novos negócios

O crescimento de uma empresa vai além dos números. Ele envolve estratégia, capacidade de adaptação, conquista de mercado e impacto. É nesse contexto que acontece o NEEX 2026, Ranking EXAME Negócios em Expansão, que reúne empresas e líderes que alcançaram novos patamares de crescimento no Brasil.

Realizado pela EXAME e pelo BTG Pactual Empresas, o NEEX reconhece empresas privadas brasileiras com receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 1 bilhão. A classificação considera principalmente o crescimento percentual da receita entre 2024 e 2025, além de critérios qualitativos.

Mais do que um ranking, a iniciativa combina avaliação técnica, reconhecimento e comunidade, aproximando empresários e lideranças que transformam estratégias de crescimento em resultados e impacto no mercado.

O evento também cria um ambiente propício para networking, reunindo empresários, executivos e lideranças de diferentes setores em um mesmo espaço. A oportunidade de trocar experiências, ampliar a rede de contatos e estabelecer novas conexões faz parte da proposta do NEEX 2026.

Uma tarde dedicada aos negócios em expansão

A edição de 2026 acontece no dia 26 de agosto, em São Paulo, no BTG Pactual Hall, e começa às 15h. O encontro contará com a participação de executivos e empreendedores de empresas de diferentes setores.

Entre os nomes confirmados estão:

João Adibe, presidente da Cimed; Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed; Leonardo Cirino, CMO da EXAME; Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual Empresas; Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs; Luiz Calainho, Co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp; e Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI.

A programação terá conversas sobre temas relacionados a negócios, liderança, crescimento, marketing, tecnologia e inovação, além de momentos de interação entre os participantes.

O reconhecimento de empresas em diferentes estágios de crescimento

O Prêmio NEEX contempla empresas de diferentes portes, distribuídas em faixas de receita que vão de R$ 2 milhões a R$ 1 bilhão, além da categoria de novatas, destinada a empresas que tinham receita operacional líquida de até R$ 2 milhões em 2024 e ultrapassaram esse patamar em 2025.

Segundo a própria iniciativa, o reconhecimento pode contribuir para ampliar a visibilidade das empresas, aproximá-las de investidores e novos clientes, gerar oportunidades de negócio e fortalecer sua presença no mercado.

O evento, que está em sua 5ª edição, dá continuidade à trajetória do NEEX, que já recebeu nomes como Caito Maia, Alê Costa, Camila Coutinho, entre outros, em suas edições e encontros anteriores.

Os vencedores do ranking de 2026 serão anunciados em agosto, em uma edição especial da revista EXAME e durante o evento oficial em São Paulo.

Participe do NEEX 2026: Acompanhe de perto as discussões sobre crescimento, negócios e inovação e conheça líderes de empresas em expansão.

Garanta seu ingresso no NEEX 2026.

NEEX 2026

26 de agosto, a partir das 15h

BTG Pactual Hall, São Paulo