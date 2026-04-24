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Claudia Raia será Miranda Priestly em musical brasileiro de 'O Diabo Veste Prada'

Anúncio foi revelado com um teaser cinematográfico gravado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

'O Diabo Veste Prada': musical chega ao Brasil em 2027 com Claudia Raia no papel de Miranda Priesley (Andy Santana/Brazil News)

'O Diabo Veste Prada': musical chega ao Brasil em 2027 com Claudia Raia no papel de Miranda Priesley (Andy Santana/Brazil News)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15h08.

Última atualização em 24 de abril de 2026 às 15h18.

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O universo da moda já está em alta com a estreia de O Diabo Veste Prada 2, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30, duas décadas após o lançamento do primeiro filme. Na onda da comemoração do 20º aniversário do longa-metragem, o Brasil terá em breve o musical inspirado no filme, estrelado por Claudia Raia.  

A veterana do teatro assume o papel da editora-chefe Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep nas telonas. O anúncio foi revelado com um teaser cinematográfico gravado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, nesta sexta-feira, 24.

Além de Raia, Myra Ruiz (Wicked) assume o papel da jornalista Andrea "Andy" Sachs. Bruna Guerin e Maurício Xavier darão vida a Emily e Nigel, respectivamente. O musical ainda está em fase de audições para escolher o restante do elenco.

"O Diabo Veste Prada – Um Novo Musical" tem estreia marcada para 25 de fevereiro de 2027, no Teatro Santander, em São Paulo. A venda de ingressos será realizada pela plataforma Sympla.

Do West End para São Paulo

Com trilha sonora original assinada por Elton John, o espetáculo estreou no West End de Londres em 2024 e passou por Chicago, nos Estados Unidos. Chega ao Brasil antes mesmo da estreia prevista na Broadway. A trama segue a premissa do clássico de 2006: a rotina frenética e as exigências impossíveis de uma revista de moda que testam os limites de uma jovem assistente recém-formada.

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