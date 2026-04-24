Claudia Raia será Miranda Priestly em musical brasileiro de 'O Diabo Veste Prada'

O universo da moda já está em alta com a estreia de O Diabo Veste Prada 2, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30, duas décadas após o lançamento do primeiro filme. Na onda da comemoração do 20º aniversário do longa-metragem, o Brasil terá em breve o musical inspirado no filme, estrelado por Claudia Raia.

A veterana do teatro assume o papel da editora-chefe Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep nas telonas. O anúncio foi revelado com um teaser cinematográfico gravado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, nesta sexta-feira, 24.

Além de Raia, Myra Ruiz (Wicked) assume o papel da jornalista Andrea "Andy" Sachs. Bruna Guerin e Maurício Xavier darão vida a Emily e Nigel, respectivamente. O musical ainda está em fase de audições para escolher o restante do elenco.

"O Diabo Veste Prada – Um Novo Musical" tem estreia marcada para 25 de fevereiro de 2027, no Teatro Santander, em São Paulo. A venda de ingressos será realizada pela plataforma Sympla.

Do West End para São Paulo

Com trilha sonora original assinada por Elton John, o espetáculo estreou no West End de Londres em 2024 e passou por Chicago, nos Estados Unidos. Chega ao Brasil antes mesmo da estreia prevista na Broadway. A trama segue a premissa do clássico de 2006: a rotina frenética e as exigências impossíveis de uma revista de moda que testam os limites de uma jovem assistente recém-formada.