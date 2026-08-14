Claude enfrenta onda de cancelamentos após criar marca invisível em textos gerados por IA

Usuários do Claude estão cancelando assinaturas após a Anthropic implementar uma marca invisível em textos produzidos por determinados modelos de inteligência artificial. O recurso foi anunciado pela empresa nesta semana e passou a ser aplicado globalmente aos textos de modelos compatíveis desde 2 de agosto.

A informação foi publicada pelo Business Insider, que conversou com quatro usuários que afirmaram ter cancelado seus planos. Eles relataram preocupação com a possibilidade de a marca acompanhar conteúdos usados em atividades profissionais, mesmo quando o Claude é utilizado apenas para revisão, tradução ou outras tarefas de edição.

Aprenda a usar inteligência artificial de forma estratégica no trabalho. Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e Exame por R$ 37.

Por que usuários estão cancelando o Claude

A principal preocupação relatada por profissionais ouvidos pelo Business Insider está relacionada à forma como o conteúdo marcado pode ser interpretado por clientes, empresas ou instituições.

Um dos usuários entrevistados afirmou utilizar o Claude principalmente para programação, pesquisa, correções e tradução. Segundo ele, a possibilidade de uma marca permanecer no conteúdo poderia gerar questionamentos em ambientes acadêmicos e profissionais com regras específicas para o uso de inteligência artificial.

Outro desenvolvedor ouvido pela publicação disse temer que códigos entregues a clientes possam levantar dúvidas sobre autoria ou até entrar em conflito com cláusulas contratuais relacionadas ao uso de IA.

A Anthropic, porém, faz uma distinção importante: a marca indica que o Claude processou o texto, e não necessariamente que foi o responsável por escrevê-lo originalmente. A empresa afirma que o marcador pode permanecer mesmo quando a ferramenta apenas revisou, traduziu ou resumiu um conteúdo produzido por uma pessoa.

Como funciona a marca invisível do Claude

O sistema desenvolvido pela Anthropic não adiciona uma indicação visível ao texto. A empresa afirma que se trata de uma marca imperceptível incorporada diretamente à saída do modelo.

Segundo a companhia, ela pode permanecer depois de operações como copiar, colar e realizar pequenas alterações. A intenção é permitir que o conteúdo seja posteriormente identificado como tendo sido processado por Claude.

A tecnologia também não significa que todo texto sem marca tenha sido necessariamente escrito por uma pessoa. A própria Anthropic reconhece limitações nos sistemas de identificação e trabalha no desenvolvimento de ferramentas para que usuários e terceiros possam verificar a presença da marca.

A empresa também afirma que o recurso não altera o significado, a qualidade ou a legibilidade das respostas produzidas pelo Claude.

Por que a Anthropic adotou a medida

A decisão está relacionada ao AI Act, legislação da União Europeia que estabelece requisitos de transparência para conteúdos produzidos por inteligência artificial.

A Anthropic informou que a marcação faz parte de sua estratégia para atender às novas exigências regulatórias. O recurso também foi anunciado para outros produtos da empresa, enquanto imagens utilizam metadados de procedência baseados no padrão C2PA.

A iniciativa não é exclusiva da Anthropic. Outras empresas de tecnologia também desenvolvem sistemas para identificar conteúdos produzidos por IA. O Google, por exemplo, utiliza a tecnologia SynthID em conteúdos gerados por seus modelos.

Para profissionais, entender como a inteligência artificial funciona pode ser tão importante quanto saber operar uma ferramenta. O Pré-MBA em IA Saint Paul e Exame ensina isso em 4 aulas online pelo valor de R$ 37.

O impacto para quem usa IA no trabalho

A discussão ganha relevância para profissionais que incorporaram ferramentas de inteligência artificial a tarefas cotidianas, mas não necessariamente utilizam a tecnologia para produzir um trabalho inteiro.

Alguns exemplos citados pelos usuários incluem:

revisão de textos originalmente escritos por humanos;

tradução de documentos;

correção de códigos;

checagem de referências;

criação de documentação;

resumos e organização de informações.

Nesses casos, a questão deixa de ser apenas se determinado conteúdo foi produzido por IA. Passa a envolver como a ferramenta foi utilizada e quais são as regras aplicáveis ao trabalho.

Isso pode ser relevante especialmente em áreas nas quais contratos, políticas internas ou normas acadêmicas estabelecem restrições específicas para o uso de ferramentas de inteligência artificial.

Anthropic diz que não identificou aumento nas cancelamentos

Apesar dos relatos publicados na reportagem, a Anthropic afirmou à publicação que não identificou uma tendência de aumento nas cancelamentos após o anúncio da marca d'água.

Por isso, os relatos de usuários não permitem concluir que exista uma migração generalizada de assinantes do Claude para outras plataformas. O que existe, até o momento, é uma reação de parte da comunidade de usuários à nova política.

A discussão também envolve uma questão mais ampla para empresas e profissionais: a dependência de ferramentas proprietárias. Um dos usuários ouvidos pelo portal de notícias, afirmou que a mudança reforçou sua preocupação com workflows construídos integralmente em torno de um único fornecedor.

O que profissionais podem fazer antes de escolher uma ferramenta de IA

Para quem utiliza inteligência artificial em atividades profissionais, o episódio mostra a importância de verificar as condições de uso da ferramenta e as regras do ambiente em que o conteúdo será aplicado.

Antes de incorporar uma plataforma ao fluxo de trabalho, vale observar:

Políticas de uso de IA: verifique se a empresa ou o cliente estabelece restrições. Tratamento dos dados: entenda como prompts, arquivos e respostas são armazenados. Identificação de conteúdo: confira se a ferramenta utiliza marcas, metadados ou outros mecanismos de rastreabilidade. Dependência tecnológica: avalie se o processo pode continuar funcionando caso o fornecedor altere preços, recursos ou políticas. Revisão humana: mantenha a responsabilidade profissional sobre o conteúdo entregue.

No caso do Claude, a Anthropic informa que pretende disponibilizar uma API gratuita para que usuários e terceiros possam verificar textos em busca da marca d'água.

Para o profissional, portanto, a principal questão não é simplesmente cancelar ou manter uma assinatura. É entender onde a inteligência artificial entra no processo de trabalho, quais informações são compartilhadas com a ferramenta e quais regras precisam ser respeitadas antes que o resultado chegue a um cliente, colega ou público.

Já passou da hora de entender como aplicar inteligência artificial no trabalho sem depender apenas de tentativa e erro. Conheça o Pré-MBA em IA Saint Paul e Exame em 4 aulas online disponível por R$ 37.