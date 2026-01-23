Fevereiro tem feriado? Veja os dias de folga

Carnaval: a maior festa popular acontecerá entre os dias 14 e 18 de fevereiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Redatora
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15h44.
O Carnaval de 2026 será celebrado entre os dias 14 e 18 de fevereiro, abrangendo de sábado a quarta-feira. A data não é considerada feriado nacional, mas pode garantir folgas em algumas cidades e estados brasileiros, dependendo de decretos locais e das regras aplicadas por empresas e órgãos públicos.
As principais datas do Carnaval 2026 são:
Não. O Carnaval não faz parte da lista de feriados nacionais oficiais, segundo a legislação brasileira. Em geral, segunda e terça-feira de Carnaval são classificadas como ponto facultativo, o que significa que a liberação do trabalho ou de aulas depende da decisão de empregadores ou autoridades locais.
Em algumas cidades, como o Rio de Janeiro e Salvador, a terça-feira de Carnaval pode ser decretada como feriado municipal. No entanto, isso não se aplica automaticamente a outros dias do período carnavalesco, como sexta-feira ou segunda-feira.
A obrigatoriedade de trabalho nos dias de Carnaval depende da regulamentação local e da empresa. Para trabalhadores com carteira assinada sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o direito à folga remunerada só se aplica se o dia for oficialmente feriado na cidade ou estado.
Caso a data seja ponto facultativo e a empresa opte por funcionar normalmente, o funcionário deverá cumprir sua jornada. Já no serviço público, é comum haver liberação até o meio-dia na Quarta-feira de Cinzas.