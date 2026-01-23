Fevereiro tem feriado? Veja os dias de folga

O Carnaval de 2026 será celebrado entre os dias 14 e 18 de fevereiro, abrangendo de sábado a quarta-feira. A data não é considerada feriado nacional, mas pode garantir folgas em algumas cidades e estados brasileiros, dependendo de decretos locais e das regras aplicadas por empresas e órgãos públicos.

As principais datas do Carnaval 2026 são:

Sábado: 14 de fevereiro (fim de semana comum)

Domingo: 15 de fevereiro (fim de semana comum)

Segunda-feira: 16 de fevereiro (ponto facultativo)

Terça-feira: 17 de fevereiro (ponto facultativo ou feriado municipal)

Quarta-feira de Cinzas: 18 de fevereiro (ponto facultativo até 12h)

O Carnaval é feriado nacional no Brasil?

Não. O Carnaval não faz parte da lista de feriados nacionais oficiais, segundo a legislação brasileira. Em geral, segunda e terça-feira de Carnaval são classificadas como ponto facultativo, o que significa que a liberação do trabalho ou de aulas depende da decisão de empregadores ou autoridades locais.

Em algumas cidades, como o Rio de Janeiro e Salvador, a terça-feira de Carnaval pode ser decretada como feriado municipal. No entanto, isso não se aplica automaticamente a outros dias do período carnavalesco, como sexta-feira ou segunda-feira.

Preciso trabalhar no Carnaval?

A obrigatoriedade de trabalho nos dias de Carnaval depende da regulamentação local e da empresa. Para trabalhadores com carteira assinada sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o direito à folga remunerada só se aplica se o dia for oficialmente feriado na cidade ou estado.

Caso a data seja ponto facultativo e a empresa opte por funcionar normalmente, o funcionário deverá cumprir sua jornada. Já no serviço público, é comum haver liberação até o meio-dia na Quarta-feira de Cinzas.