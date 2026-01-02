Carnaval 2026: saiba se evento nacional é feriado ou ponto facultativo

O Carnaval de 2026 será celebrado oficialmente entre os dias 14 e 18 de fevereiro. A festa, uma das mais populares do país, movimenta cidades em todas as regiões com blocos de rua, desfiles e eventos culturais.

Apesar da importância da data, o Carnaval não é feriado nacional no Brasil. Na maior parte do país, o período é considerado ponto facultativo, o que significa que a liberação do trabalho ou das aulas depende da decisão de cada empresa, órgão público ou governo local.

Em 2026, a segunda-feira de Carnaval, em 16 de fevereiro, será ponto facultativo. A terça-feira, em 17 de fevereiro, também entra nessa mesma classificação.

A Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro, costuma ser ponto facultativo até o meio-dia, especialmente no serviço público. Após esse horário, o funcionamento normal das atividades é retomado.

Já o sábado e o domingo, dias 14 e 15 de fevereiro, não têm classificação oficial. Eles seguem como finais de semana comuns, sem status de feriado.

Vale lembrar que estados e municípios podem adotar regras próprias. Em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, a terça-feira de Carnaval costuma ser considerada feriado municipal.