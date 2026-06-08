Focus: mercado revisa Selic em 13,50% para final de 2026

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa da Selic em 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8.

A projeção do IPCA para 2026 também subiu pela décima terceira semana consecutiva, saindo de 5,09% para 5,11%.

A projeção do PIB em 2026 aumentou de 1,90% para 1,91%.

As expectativas para o dólar apresentaram queda em 2026, 2027 e 2029.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 5,09% para 5,11%.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,02% para 4,03%.

Em 2028, a projeção caiu de 3,66% para 3,65%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,90% para 1,91%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 1,70%. Para 2028 e 2029, a estimativa seguiu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa para a Selic de 13,25% para 13,50%.

Em 2027, a projeção cresceu de 11,25% para 11,50%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas diminuíram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,16 para R$ 5,15.

Para 2027, a projeção reduziu de R$ 5,25 para R$ 5,20.

Em 2028, a estimativa se manteve em R$ 5,30. Em 2029, a projeção caiu de R$ 5,40 para R$ 5,35.