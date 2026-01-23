Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Aniversário de São Paulo: veja o que abre e fecha na cidade no feriado

Os 62 Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos das 8h às 18h

Os parques e planetários municipais estarão abertos durante o feriado no domingo (Leandro Fonseca /Exame)

Os parques e planetários municipais estarão abertos durante o feriado no domingo (Leandro Fonseca /Exame)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17h55.

A cidade de São Paulo comemora seus 472 anos no próximo domingo, 25 de janeiro, e diversos serviços municipais terão funcionamento especial. Unidades que já atendem regularmente aos domingos, como equipamentos de saúde, operarão normalmente. Hospitais Municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos‑Socorros permanecem abertos.

Transporte público

A frota de ônibus da SPTrans será composta por 4.922 veículos ao longo do feriado, com manutenção do benefício da Tarifa Zero.
Os postos de venda instalados nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes funcionarão das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara, Santana e Central estarão fechados.

Parques e planetários

Os parques e planetários municipais permanecerão abertos no feriado, oferecendo programações especiais, inclusive para o público infantil.

Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) ficará aberto para pedestres e fechado para veículos no dia 25, das 7h às 21h45.

Ciclofaixas de lazer

As ciclofaixas funcionarão normalmente durante o feriado, das 7h às 16h.

Ruas abertas

A Avenida Paulista e vias do bairro da Liberdade estarão exclusivas para pedestres das 9h às 16h.
No bairro da Liberdade, participam do programa:

  • Rua dos Estudantes (entre Av. da Liberdade e Rua da Glória)
  • Rua Américo de Campos (entre Rua Galvão Bueno e Rua da Glória)
  • Rua Galvão Bueno (entre Rua dos Estudantes e Rua Américo de Campos)
  • Rua dos Aflitos

Centros esportivos

Todos os Centros Esportivos municipais abrirão normalmente no dia 25, seguindo os horários habituais de fins de semana e feriados.

CEUs e Escolas

Os 62 Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos das 8h às 18h, com atividades culturais, esportivas e de lazer.
Além disso, 30 EMEFs participarão do Programa Escola Aberta, com programações especiais ao longo de sábado e domingo.

Abastecimento – Mercados e Sacolões

Mercados Municipais

Abertos:

  • Central de Abast. Leste: 8h às 13h
  • Mercado Guaianases: 8h às 13h
  • Mercado Ipiranga: 8h às 13h
  • Mercado Penha: 8h às 13h
  • Mercado Pirituba: 7h às 14h
  • Mercado Sapopemba: 8h às 13h
  • Mercado Teotônio Vilela: 7h às 13h
  • Mercado Tucuruvi: 8h às 13h
  • Mercado Vila Formosa: 8h às 13h

Fechados:

  • Pátio Pari
  • Mercado Lapa
  • Mercado Pinheiros
  • Mercado São Miguel

Sacolões

Abertos:

  • Avanhadava: 7h às 17h
  • Bela Vista: 7h às 14h
  • Brigadeiro: 8h às 13h
  • Butantã: 7h às 13h30
  • Cidade Tiradentes: 8h às 14h
  • Cohab Adventista: 8h às 14h
  • Estrada do Sabão: 7h às 14h
  • Freguesia do Ó: 7h às 14h
  • Jaguaré: 7h às 13h
  • João Moura: 7h às 14h

Fechados:

  • City Jaraguá
  • Sacolão da Lapa
  • Sacolão Jaraguá
  • Sacolão São Miguel

Armazéns Solidários: todas as unidades estarão fechadas.

Direitos Humanos

Estarão abertas:

  • Casa da Mulher Brasileira – funcionamento 24 horas
  • Estações Cidadania I e II – abertas das 7h às 20h

Praças de atendimento

As 32 subprefeituras estarão fechadas no sábado e no domingo.

Ecopontos

Funcionamento normal:

  • Dia 24: das 6h às 22h
  • Dia 25: das 6h às 18h

Pátios de compostagem

Abertos no sábado e domingo, das 6h às 22h.

Cultura

Alguns equipamentos culturais da Prefeitura terão horários alterados ou funcionamento suspenso nos dias 24 e 25. A orientação é consultar a programação específica.

Acompanhe tudo sobre:São Paulo capitalFeriados

Mais de Pop

Tia Milena, Boneco, Samy: os apelidos dos participantes do BBB 26

BBB 26: Prova do Anjo será em dupla; veja quais são elas

Fevereiro tem feriado? Veja os dias de folga

O filme de Sydney Sweeney que desbancou gigantes e faturou milhões

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa sobe mais de 2%, com tensão no Irã, e chega aos 180 mil pontos

Pop

Tia Milena, Boneco, Samy: os apelidos dos participantes do BBB 26

Ciência

Saturno e Lua ficarão colados nesta sexta-feira; saiba como observar o fenômeno no Brasil

Future of Money

Adoção de criptomoedas no sistema financeiro é irreversível, diz PwC