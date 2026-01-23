Aniversário de São Paulo: veja o que abre e fecha na cidade no feriado

A cidade de São Paulo comemora seus 472 anos no próximo domingo, 25 de janeiro, e diversos serviços municipais terão funcionamento especial. Unidades que já atendem regularmente aos domingos, como equipamentos de saúde, operarão normalmente. Hospitais Municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos‑Socorros permanecem abertos.

Transporte público

A frota de ônibus da SPTrans será composta por 4.922 veículos ao longo do feriado, com manutenção do benefício da Tarifa Zero.

Os postos de venda instalados nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes funcionarão das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara, Santana e Central estarão fechados.

Parques e planetários

Os parques e planetários municipais permanecerão abertos no feriado, oferecendo programações especiais, inclusive para o público infantil.

Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) ficará aberto para pedestres e fechado para veículos no dia 25, das 7h às 21h45.

Ciclofaixas de lazer

As ciclofaixas funcionarão normalmente durante o feriado, das 7h às 16h.

Ruas abertas

A Avenida Paulista e vias do bairro da Liberdade estarão exclusivas para pedestres das 9h às 16h.

No bairro da Liberdade, participam do programa:

Rua dos Estudantes (entre Av. da Liberdade e Rua da Glória)

Rua Américo de Campos (entre Rua Galvão Bueno e Rua da Glória)

Rua Galvão Bueno (entre Rua dos Estudantes e Rua Américo de Campos)

Rua dos Aflitos

Centros esportivos

Todos os Centros Esportivos municipais abrirão normalmente no dia 25, seguindo os horários habituais de fins de semana e feriados.

CEUs e Escolas

Os 62 Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos das 8h às 18h, com atividades culturais, esportivas e de lazer.

Além disso, 30 EMEFs participarão do Programa Escola Aberta, com programações especiais ao longo de sábado e domingo.

Abastecimento – Mercados e Sacolões

Mercados Municipais

Abertos:

Central de Abast. Leste: 8h às 13h

Mercado Guaianases: 8h às 13h

Mercado Ipiranga: 8h às 13h

Mercado Penha: 8h às 13h

Mercado Pirituba: 7h às 14h

Mercado Sapopemba: 8h às 13h

Mercado Teotônio Vilela: 7h às 13h

Mercado Tucuruvi: 8h às 13h

Mercado Vila Formosa: 8h às 13h

Fechados:

Pátio Pari

Mercado Lapa

Mercado Pinheiros

Mercado São Miguel

Sacolões

Abertos:

Avanhadava: 7h às 17h

Bela Vista: 7h às 14h

Brigadeiro: 8h às 13h

Butantã: 7h às 13h30

Cidade Tiradentes: 8h às 14h

Cohab Adventista: 8h às 14h

Estrada do Sabão: 7h às 14h

Freguesia do Ó: 7h às 14h

Jaguaré: 7h às 13h

João Moura: 7h às 14h

Fechados:

City Jaraguá

Sacolão da Lapa

Sacolão Jaraguá

Sacolão São Miguel

Armazéns Solidários: todas as unidades estarão fechadas.

Direitos Humanos

Estarão abertas:

Casa da Mulher Brasileira – funcionamento 24 horas

– funcionamento 24 horas Estações Cidadania I e II – abertas das 7h às 20h

Praças de atendimento

As 32 subprefeituras estarão fechadas no sábado e no domingo.

Ecopontos

Funcionamento normal:

Dia 24: das 6h às 22h

Dia 25: das 6h às 18h

Pátios de compostagem

Abertos no sábado e domingo, das 6h às 22h.

Cultura

Alguns equipamentos culturais da Prefeitura terão horários alterados ou funcionamento suspenso nos dias 24 e 25. A orientação é consultar a programação específica.