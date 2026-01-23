Aniversário de São Paulo: veja o que abre e fecha na cidade no feriado

Os parques e planetários municipais estarão abertos durante o feriado no domingo (Leandro Fonseca /Exame)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17h55.
A cidade de São Paulo comemora seus 472 anos no próximo domingo, 25 de janeiro, e diversos serviços municipais terão funcionamento especial. Unidades que já atendem regularmente aos domingos, como equipamentos de saúde, operarão normalmente. Hospitais Municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos‑Socorros permanecem abertos.
A frota de ônibus da SPTrans será composta por 4.922 veículos ao longo do feriado, com manutenção do benefício da Tarifa Zero.
Os postos de venda instalados nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes funcionarão das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara, Santana e Central estarão fechados.
Os parques e planetários municipais permanecerão abertos no feriado, oferecendo programações especiais, inclusive para o público infantil.
O Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) ficará aberto para pedestres e fechado para veículos no dia 25, das 7h às 21h45.
As ciclofaixas funcionarão normalmente durante o feriado, das 7h às 16h.
A Avenida Paulista e vias do bairro da Liberdade estarão exclusivas para pedestres das 9h às 16h.
No bairro da Liberdade, participam do programa:
Todos os Centros Esportivos municipais abrirão normalmente no dia 25, seguindo os horários habituais de fins de semana e feriados.
Os 62 Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos das 8h às 18h, com atividades culturais, esportivas e de lazer.
Além disso, 30 EMEFs participarão do Programa Escola Aberta, com programações especiais ao longo de sábado e domingo.
Armazéns Solidários: todas as unidades estarão fechadas.
Estarão abertas:
As 32 subprefeituras estarão fechadas no sábado e no domingo.
Abertos no sábado e domingo, das 6h às 22h.
Alguns equipamentos culturais da Prefeitura terão horários alterados ou funcionamento suspenso nos dias 24 e 25. A orientação é consultar a programação específica.