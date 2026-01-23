Carnaval deve movimentar mais de R$ 14 bilhões em 2026 em todo o Brasil

Desfile da Acadêmicos do Grande Rio: festa (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06h00.
Considerado a maior festa popular do país, o Carnaval apresenta projeção de crescimento para 2026. De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os valores devem chegar a R$ 14,48 bilhões em receitas em todo o Brasil, representando um aumento de 3,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Ainda conforme o CNC, os setores de bebidas e alimentação vão liderar esses consumos, com R$ 5,7 bilhões vindo de bares e restaurantes, seguidos por serviços de transporte rodoviário e aéreo, com R$ 3,7 bilhões, e hospedagem em hotéis e pousadas, com R$ 1,4 bilhão.
Os três segmentos responderão assim por mais de 74% de toda a receita prevista durante os quatro dias de evento.
Em São Paulo, um dos principais atrativos do Carnaval, especialmente no Sambódromo do Anhembi, são os camarotes, que combinam entretenimento, serviços premium e experiências exclusivas. Entre os destaques está o Camarote 011, administrado pela Soccer Hospitality, que oferece open bar e open food durante toda a programação. Neste ano, o espaço conta com cinco dias de evento, reunindo atrações como Turma do Pagode, Jorge Aragão, Tiee, Clareou e Ferrugem, além de estrutura completa e vista privilegiada dos desfiles.
Além disso, o Camarote 011 reforça o seu compromisso com práticas sustentáveis ao distribuir copos individuais aos foliões. A ação deixará de gerar cerca de quatro toneladas de resíduos plásticos durante a edição de 2026. Estima-se que mais de 500 mil copos descartáveis deixem de ser distribuídos ao longo dos dias dos desfiles no Sambódromo do Anhembi.
“Nosso objetivo é entregar uma experiência que vá além do espetáculo na avenida. O Carnaval é um atrativo cultural, turístico e econômico, e sempre estamos atentos às transformações para inovar a cada edição”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.
Outro dado significativo é a abertura de 39,2 mil novos postos temporários, puxada especialmente pelo segmento de bares e restaurantes, com expectativa de 27,9 mil contratações, seguida por transportes, com mais 4,3 mil vagas, e pelo setor hoteleiro, com mais 4,1 mil vagas.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ainda tem a expectativa de recorde de turistas estrangeiros, que deve chegar a 1,42 milhão de visitantes internacionais em fevereiro, alta de 4,0% em relação ao Carnaval de 2025.
"O Carnaval é uma das principais festas do país, e apoiar esses eventos faz parte da estratégia da empresa nesses últimos anos. É uma iniciativa que nos permite realizar ativações em diversos locais, gerando engajamento e conexão junto ao público. Além da exposição da marca, essas parcerias também têm a missão de promover a cultura popular e regional", destaca Gustavo Afonso Ribeiro e Lacerda, founder e conselheiro da Ana Gaming, holding que gere a 7K Bet, a Cassino Bet e a Vera Bet, que patrocina blocos e festas tradicionais, como Bloco Seu Antônio, Blocololocoife, Fika Trankili e Tamandaré Festival.