Carnaval deve movimentar mais de R$ 14 bilhões em 2026 em todo o Brasil

Considerado a maior festa popular do país, o Carnaval apresenta projeção de crescimento para 2026. De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os valores devem chegar a R$ 14,48 bilhões em receitas em todo o Brasil, representando um aumento de 3,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Ainda conforme o CNC, os setores de bebidas e alimentação vão liderar esses consumos, com R$ 5,7 bilhões vindo de bares e restaurantes, seguidos por serviços de transporte rodoviário e aéreo, com R$ 3,7 bilhões, e hospedagem em hotéis e pousadas, com R$ 1,4 bilhão.

Os três segmentos responderão assim por mais de 74% de toda a receita prevista durante os quatro dias de evento.

Recorde de turistas esperado

Em São Paulo, um dos principais atrativos do Carnaval, especialmente no Sambódromo do Anhembi, são os camarotes, que combinam entretenimento, serviços premium e experiências exclusivas. Entre os destaques está o Camarote 011, administrado pela Soccer Hospitality, que oferece open bar e open food durante toda a programação. Neste ano, o espaço conta com cinco dias de evento, reunindo atrações como Turma do Pagode, Jorge Aragão, Tiee, Clareou e Ferrugem, além de estrutura completa e vista privilegiada dos desfiles.

Além disso, o Camarote 011 reforça o seu compromisso com práticas sustentáveis ao distribuir copos individuais aos foliões. A ação deixará de gerar cerca de quatro toneladas de resíduos plásticos durante a edição de 2026. Estima-se que mais de 500 mil copos descartáveis deixem de ser distribuídos ao longo dos dias dos desfiles no Sambódromo do Anhembi.

“Nosso objetivo é entregar uma experiência que vá além do espetáculo na avenida. O Carnaval é um atrativo cultural, turístico e econômico, e sempre estamos atentos às transformações para inovar a cada edição”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Outro dado significativo é a abertura de 39,2 mil novos postos temporários, puxada especialmente pelo segmento de bares e restaurantes, com expectativa de 27,9 mil contratações, seguida por transportes, com mais 4,3 mil vagas, e pelo setor hoteleiro, com mais 4,1 mil vagas.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ainda tem a expectativa de recorde de turistas estrangeiros, que deve chegar a 1,42 milhão de visitantes internacionais em fevereiro, alta de 4,0% em relação ao Carnaval de 2025.

"O Carnaval é uma das principais festas do país, e apoiar esses eventos faz parte da estratégia da empresa nesses últimos anos. É uma iniciativa que nos permite realizar ativações em diversos locais, gerando engajamento e conexão junto ao público. Além da exposição da marca, essas parcerias também têm a missão de promover a cultura popular e regional", destaca Gustavo Afonso Ribeiro e Lacerda, founder e conselheiro da Ana Gaming, holding que gere a 7K Bet, a Cassino Bet e a Vera Bet, que patrocina blocos e festas tradicionais, como Bloco Seu Antônio, Blocololocoife, Fika Trankili e Tamandaré Festival.