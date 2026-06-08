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Eli Lilly, dona do Mounjaro, vê avanço de novo remédio contra obesidade

Analistas veem potencial para Eli Lilly ampliar liderança em mercado bilionário

Eli Lilly apresentou estudos detalhados com a "retatrutida", sua candidata da próxima geração para o tratamento contra a obesidade ( jetcityimage/Getty Images)

Eli Lilly apresentou estudos detalhados com a "retatrutida", sua candidata da próxima geração para o tratamento contra a obesidade ( jetcityimage/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09h02.

A Eli Lilly, dona do Mounjaro, apresentou estudos detalhados com a "retatrutida", sua candidata da próxima geração para o tratamento contra a obesidade, e recebeu uma resposta positiva dos investidores.

As ações da farmacêutica (LLY) avançavam cerca de 4% no pré-mercado desta segunda-feira, 8, antes de diminuírem a velocidade para uma alta de 2,27%, por volta das 8h30 (horário de Brasília), a US$ 1.131,42, em Nova York.

O medicamento pode fortalecer ainda mais a posição da companhia em um segmento que se tornou um dos mais disputados da indústria farmacêutica. No estudo, os pacientes registraram perda de peso próxima de 19%.

Citi: remédio é uma nova alternativa

Para analistas do Citi, o desempenho da dose intermediária amplia as possibilidades de posicionamento comercial do medicamento. "Os dados de eficácia da dose de 4 miligramas de retatrutida são suficientemente convincentes", disseram em relatório obtido pela Reuters.

O medicamento pode se tornar uma alternativa para pacientes que já não obtêm os mesmos resultados com a "tirzepatida", princípio ativo utilizado nos tratamentos atuais da Lilly para obesidade e diabetes.

"A Lilly tem tudo o que é preciso para elevar ainda mais o padrão de atendimento na área da obesidade", acrescenta o analista do JP Morgan, Chris Schott, à agência. Ele vê que a Lilly amplia liderança em um mercado de US$ 200 bilhões.

Portfólio reforça vantagem competitiva

Além do retatrutida, a Lilly apresentou atualizações sobre outros tratamentos em desenvolvimento para obesidade, como um comprimido para perda de peso já aprovado e o eloralintide, candidato experimental por injeção.

O analista da RBC Capital Markets, Trung Huynh, pontua que o conjunto de projetos reforça a posição estratégica da companhia no setor, a qual acumula valorização de 46,96% nos últimos 12 meses.

"A abrangência do portfólio de obesidade da Lilly destaca o crescimento de sua liderança, em vez de uma redução da diferença em relação aos concorrentes", conforme o especialista, em dados divulgados pela Reuters.

A ação da farmacêutica Novo Nordisk (NOVO-B), por trás dos concorrentes Ozempic e Wegovy, cai mais de 3% hoje e acumula queda de 47% nos últimos 12 meses em Copenhagen, negociadas a 275 coroas dinamarquesas.

Efeitos colaterais também

A corrida deixou de ser apenas sobre quem oferece a maior perda de peso. Empresas do setor também buscam reduzir efeitos colaterais e simplificar os tratamentos para ampliar a adesão dos pacientes.

As taxas de interrupção do tratamento com a retatrutida foram semelhantes às observadas em outras terapias da categoria, enquanto os episódios de vômito permaneceram em níveis relativamente baixos.

Os resultados favoráveis foram vistos nas doses de 4 miligramas. Já nas doses mais elevadas os efeitos adversos foram mais frequentes, uma dinâmica comum em medicamentos voltados para perda de peso.

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