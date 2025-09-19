Vai ter feriado prolongado em 2026? Saiba quais são as folgas do ano que vem — e se programe

Diferentemente de 2025, que teve poucos feriados prolongados, com a maioria deles caindo no final de semana, o ano de 2026 promete ser mais generoso para quem gosta de aproveitar as folgas.

O próximo ano deve contar com 11 feriados nacionais em dias úteis, que podem ser emendados com finais de semana.

A exceção fica no dia da Proclamação da República, que ocorrerá em um domingo, dia 15 de novembro.

Feriados para emendar com o fim de semana

A maioria dos feriados em 2026 acontecerá nas segundas ou sextas-feiras.

Embora o calendário de feriados nacionais seja o principal, também existem os feriados regionais, como os aniversários de cidades, que não estão incluídos nessa lista oficial.

Além dos feriados, 2026 será marcado pela Copa do Mundo da Fifa, prevista para acontecer em junho. Esse evento, que costuma movimentar a rotina dos brasileiros, pode gerar folgas pontuais durante os dias de partidas importantes,

Feriados prolongados de 2026:

Confira a lista completa dos feriados nacionais prolongados de 2026, com as datas, dias da semana e o nome de cada feriado:

Dados Dia da Semana Feriado 01/01/2026 Quinta-feira Confraternização Universal (Ano Novo) 16 e 17/02/2026 Segunda e terça-feira Carnaval 03/04/2026 Sexta-feira Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) 21/04/2026 Terça-feira Tiradentes 01/05/2026 Sexta-feira Dia do Trabalho 04/06/2026 Quinta-feira Corpus Christi 07/09/2026 Segunda-feira Independência do Brasil 12/10/2026 Segunda-feira Nossa Senhora Aparecida 02/11/2026 Segunda-feira Finados 20/11/2026 Sexta-feira Dia da Consciência Negra 25/12/2026 Sexta-feira Natal

A Proclamação da República, em 15 de novembro, será em um domingo, sem possibilidade de emenda.