Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Vai ter feriado prolongado em 2026? Saiba quais são as folgas do ano que vem — e se programe

Além dos feriados prolongados, próximo ano deve contar com Copa do Mundo, que também pode render folgas

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h46.

Diferentemente de 2025, que teve poucos feriados prolongados, com a maioria deles caindo no final de semana, o ano de 2026 promete ser mais generoso para quem gosta de aproveitar as folgas.

O próximo ano deve contar com 11 feriados nacionais em dias úteis, que podem ser emendados com finais de semana.

A exceção fica no dia da Proclamação da República, que ocorrerá em um domingo, dia 15 de novembro.

Feriados para emendar com o fim de semana

A maioria dos feriados em 2026 acontecerá nas segundas ou sextas-feiras.

Embora o calendário de feriados nacionais seja o principal, também existem os feriados regionais, como os aniversários de cidades, que não estão incluídos nessa lista oficial.

Além dos feriados, 2026 será marcado pela Copa do Mundo da Fifa, prevista para acontecer em junho. Esse evento, que costuma movimentar a rotina dos brasileiros, pode gerar folgas pontuais durante os dias de partidas importantes,

Feriados prolongados de 2026: 

Confira a lista completa dos feriados nacionais prolongados de 2026, com as datas, dias da semana e o nome de cada feriado:

DadosDia da SemanaFeriado
01/01/2026Quinta-feiraConfraternização Universal (Ano Novo)
16 e 17/02/2026Segunda e terça-feiraCarnaval
03/04/2026Sexta-feiraPaixão de Cristo (Sexta-feira Santa)
21/04/2026Terça-feiraTiradentes
01/05/2026Sexta-feiraDia do Trabalho
04/06/2026Quinta-feiraCorpus Christi
07/09/2026Segunda-feiraIndependência do Brasil
12/10/2026Segunda-feiraNossa Senhora Aparecida
02/11/2026Segunda-feiraFinados
20/11/2026Sexta-feiraDia da Consciência Negra
25/12/2026Sexta-feiraNatal

A Proclamação da República, em 15 de novembro, será em um domingo, sem possibilidade de emenda.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosFériasCarnavalPáscoa

Mais de Pop

'Vale Tudo': público rejeita morte de Odete Roitman e aposta em outro 'castigo', diz Datafolha

Como fazer a trend da Polaroid com famosos? Veja passo a passo para criar foto com artista favorito

Justin Bieber no Coachella? Confira o line-up completo do festival

Amazon Music vai transmitir show final de Bad Bunny em Porto Rico; saiba como assistir

Mais na Exame

Carreira

Grupo L'Oréal Brasil abre inscrições para estágio com vagas afirmativas; saiba como se increver

Mercados

Ibovespa avança e beira novas máximas aos 146 mil pontos

Mundo

Centro de Berlim é evacuado após descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda recua para US$ 116 mil, mas mantém tendência de alta