Vai ter feriado prolongado em 2026? Saiba quais são as folgas do ano que vem — e se programe

Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h46.
Diferentemente de 2025, que teve poucos feriados prolongados, com a maioria deles caindo no final de semana, o ano de 2026 promete ser mais generoso para quem gosta de aproveitar as folgas.
O próximo ano deve contar com 11 feriados nacionais em dias úteis, que podem ser emendados com finais de semana.
A exceção fica no dia da Proclamação da República, que ocorrerá em um domingo, dia 15 de novembro.
A maioria dos feriados em 2026 acontecerá nas segundas ou sextas-feiras.
Embora o calendário de feriados nacionais seja o principal, também existem os feriados regionais, como os aniversários de cidades, que não estão incluídos nessa lista oficial.
Além dos feriados, 2026 será marcado pela Copa do Mundo da Fifa, prevista para acontecer em junho. Esse evento, que costuma movimentar a rotina dos brasileiros, pode gerar folgas pontuais durante os dias de partidas importantes,
Confira a lista completa dos feriados nacionais prolongados de 2026, com as datas, dias da semana e o nome de cada feriado:
|Dados
|Dia da Semana
|Feriado
|01/01/2026
|Quinta-feira
|Confraternização Universal (Ano Novo)
|16 e 17/02/2026
|Segunda e terça-feira
|Carnaval
|03/04/2026
|Sexta-feira
|Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)
|21/04/2026
|Terça-feira
|Tiradentes
|01/05/2026
|Sexta-feira
|Dia do Trabalho
|04/06/2026
|Quinta-feira
|Corpus Christi
|07/09/2026
|Segunda-feira
|Independência do Brasil
|12/10/2026
|Segunda-feira
|Nossa Senhora Aparecida
|02/11/2026
|Segunda-feira
|Finados
|20/11/2026
|Sexta-feira
|Dia da Consciência Negra
|25/12/2026
|Sexta-feira
|Natal
A Proclamação da República, em 15 de novembro, será em um domingo, sem possibilidade de emenda.