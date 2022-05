Elon Musk discute com CEO do Twitter e responde com emoji obsceno

Enquanto a compra do Twitter não é oficializada (e passa por algumas turbulências), Elon Musk foi ao Twitter nesta segunda-feira, 16, para... discutir com o atual CEO do Twitter, Parag Agrawal.

O bilionário, que está prestes a ser dono da rede social, respondeu a uma série de tuítes feitas por Agrawal explicando como a estimativa de contas falsas é feita.

O assunto veio à tona após Musk afirmar que iria reunir a própria equipe para verificar quantas contas falsas existem no Twitter, após a rede social afirmar que menos de 5% dos usuários da rede social são contas voltadas para spam.

Os bots, como são conhecidos, são contas falsas criadas com o intuito de enviar spam, seja ele um link com vírus ou uma mensagem de texto. Um dos objetivos de Elon Musk é eliminar eles por completo -- seja isso realista ou não.

Defesa de Agrawal sobre bots do Twitter

O presidente executivo do Twitter publicou em sua conta oficial: "Nossa estimativa [de quantas contas falsas existem] é baseada em várias revisões humanas (em replicação) de milhares de contas, que são amostradas aleatoriamente, de forma consistente ao longo do tempo. Fazemos isso a cada trimestre, e temos feito isso por muitos anos."

O CEO ainda afirmou que o Twitter suspende mais de meio milhão de contas de spam todos os dias, " geralmente antes mesmo de qualquer um vê-lo no Twitter", escreveu. "Também bloqueamos milhões de contas todas as semanas que suspeitamos serem spam."

Agrawal também ressalta que combater spam é "incrivelmente dinâmico" e que não há como criar um conjunto de regras para todos os casos. "Os adversários, seus objetivos e táticas evoluem constantemente – muitas vezes em resposta ao nosso trabalho!", disse.

Each human review is based on Twitter rules that define spam and platform manipulation, and uses both public and private data (eg, IP address, phone number, geolocation, client/browser signatures, what the account does when it’s active…) to make a determination on each account. — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Musk ironiza posicionamento de CEO do Twitter

Em um de seus tuítes, o CEO do Twitter disse que cada revisão era baseada nas regras do Twitter e fazia uso de dados públicos e privados. "Por exemplo, endereço IP, número de telefone, geolocalização, assinaturas de cliente/navegador, o que a conta faz quando está ativa...", escreveu Agrawal.

Em resposta, Musk ironizou: "Você já tentou só ligar para eles?".

Have you tried just calling them? — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

O tuíte final de Agrawal concluía que uma equipe externa não iria conseguir fazer uma análise de quantas contas falsas existem no Twitter, como Musk queria.

Com isso, o bilionário respondeu com o emoticon do cocô (💩) e disse: "Então, como os anunciantes sabem o que estão recebendo pelo seu dinheiro? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter."

So how do advertisers know what they’re getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

