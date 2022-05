Twitter admite que número de contas falsas pode ser superior a 5%

A desconfiança de Elon Musk sobre a metodologia do Twitter para identificar usuários falsos e spams colocou o negócio de US$ 44 bilhões em risco. De acordo com o bilionário, faltam provas que sustentem a afirmação de que a proporção não passa de 5%.

A estimativa foi apresentada em resultado do primeiro trimestre do Twitter, que afirma que 5% dos usuários diários monetizáveis são falsos ou spams.

Mas o cálculo, segundo o próprio balanço da empresa, aplica "julgamento significativo" e por isso a "estimativa de contas falsas ou de spam pode não representar com precisão o número real de tais contas, que pode ser maior do que estimamos".

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022