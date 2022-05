Elon Musk diz que pode ‘morrer sob circunstâncias misteriosas’

O bilionário Elon Musk deixou seus seguidores preocupados neste domingo, 8, após publicar em seu perfil do Twitter que pode morrer em condições misteriosas.

Conhecido por suas publicações polêmicas e sarcásticas na rede social que comprou -- no final de abril ele disse que compraria a Coca-Cola e colocaria cocaína de volta na bebida --, Musk escreveu: “Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecer vocês”.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Minutos antes desse tuíte, o dono da Tesla e Space X publicou imagem com um texto em russo que fala sobre o fornecimento da internet Starlink para ucranianos através do Pentágono.

Na publicação, Musk marcou o que seria o perfil oficial de Dmitry Rogozin e disse que ele havia enviado a mensagem para a mídia russa.

O texto seria uma suposta ameaça russa ao bilionário por conta de suas ações na Ucrânia. “A partir do depoimento do comandante capturado da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças Armadas da Ucrânia, coronel Dmitry Kormyankov, verifica-se que os terminais de internet da empresa de satélites Starlink de Elon Musk foram entregues aos militantes do Batalhão Azov nazista e do Exército ucraniano. Fuzileiros navais em Mariupol por helicópteros militares. Elon Musk, portanto, está envolvido no fornecimento de equipamentos de comunicação militar às forças fascistas na Ucrânia. E por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto – não importa o quanto você se faça de bobo”, diz o texto da imagem.

A sequência de publicações do dono da Tesla viralizou e intrigou os internautas. Entre os diversos seguidores que ficaram preocupados com o bilionário, estava a mãe de Elon Musk, que comentou a publicação. Maye Musk disse o tuíte não era engraçado, reprovando o post do filho. Em resposta, o homem mais rico do mundo pediu desculpas e disse que fará o seu melhor para permanecer vivo.

Sorry! I will do my best to stay alive. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022