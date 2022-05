Elon Musk discorda de criador e defende dogecoin: tem potencial como moeda

Na última quinta-feira, 12, Elon Musk voltou a defender sua criptomoeda preferida: a dogecoin. O homem mais rico do mundo chegou a discutir com Billy Markus, um dos criadores da criptomoeda canina, ao afirmar que a dogecoin “tem potencial como moeda”.

Markus é um dos desenvolvedores da dogecoin que abandonou o projeto, mas ainda se autodenomina como “Shibetoshi Nakamoto” nas redes sociais. O nome é uma mistura de Satoshi Nakamoto – o pseudônimo do criador do bitcoin – com “Shiba” da raça de cães Shiba Inu, do meme que inspirou a dogecoin.

Ele havia postado sobre sua criação nas redes sociais, mas o que não esperava era que receberia uma resposta do CEO da Tesla, discordando.

It has potential as a currency — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

“A razão pela qual eu gosto da dogecoin é que ela sabe que é idiota”, publicou Billy Markus. No entanto, a publicação não passou despercebida por Elon Musk, que respondeu: “ela tem potencial como moeda”.

O empresário, que é o homem mais rico do mundo com um patrimônio de US$ 219 bilhões, também é conhecido por ser um grande defensor da dogecoin. Chamado de “dogefather” pela comunidade cripto, Musk chegou a impactar o preço da criptomoeda canina muitas vezes.

Coincidentemente ou não, a dogecoin iniciou esta sexta-feira, 13, em alta. Cotada a US$ 0,0902, a moeda subiu 11% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Além da dogecoin, todo o mercado mais amplo de criptomoedas obteve resultados postivos, com as criptomoedas de metaverso e jogos play-to-earn liderando os ganhos.

Em outras ocasiões, o bilionário chegou a justificar a sua preferência pela dogecoin. “Muitas pessoas com quem conversei nas linhas de produção da Tesla ou construindo foguetes da SpaceX investem em DOGE. Eles não são especialistas financeiros ou tecnólogos do Vale do Silício. É por isso que decidi apoiar a DOGE – parecia a criptomoeda do povo”, afirmou Musk.

Em meio às negociações de compra do Twitter por Musk, muitos usuários da rede social especularam se a dogecoin seriam integrada aos serviços da rede com criptomoedas, caso a compra se concretize. Isso fez com que o preço da moeda canina disparasse 25% em um dia. No entanto, nesta sexta-feira, 13, o bilionário recuou e anunciou que as negociações estão pausadas por tempo indeterminado.

