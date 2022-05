Ainda sem Musk, Twitter anuncia saída de executivos e congela contratações

O Twitter confirmou nesta quinta-feira a saída de dois executivos e que a maioria das contratações foi suspensa, enquanto Elon Musk se prepara para assumir a plataforma.

Kayvon Beykpour, gerente geral que lidera a pesquisa, o design e engenharia no Twitter, deixará a empresa, juntamente com o líder de produtos Bruce Falck, informou um porta-voz do Twitter à AFP.

Beykpour disse que foi demitido. "A verdade é que não era assim que eu imaginava deixar o Twitter, e não foi minha decisão", Beykpour informou em um tuíte, que cumpria licença-paternidade quando recebeu a notícia.

Segundo ele, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, pediu que ele deixasse a empresa, argumentando que "deseja conduzir a equipe por um caminho diferente".

A plataforma também confirmou que suspendeu novas contratações a partir desta semana, e que está incorporando apenas cargos essenciais.

A aquisição do Twitter deve ser concluída no fim de 2022 e Musk deve exercer temporariamente a chefia da empresa.

(AFP)

LEIA TAMBÉM:

Elon Musk diz que pode ‘morrer sob circunstâncias misteriosas’

O que muda no Twitter (TWTR34) com Elon Musk no comando