Elenco de 'Grey’s Anatomy' fará tributo a Eric Dane

O elenco e a produção de "Grey’s Anatomy" anunciaram que a série fará homenagem a Eric Dane, ator que interpretava o médico Mark Sloan. A notícia vem após a morte de Dane na quinta-feira, 19, aos 53 anos, em decorrência de complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Segundo a Deadline, o tributo deve ocorrer no próximo episódio inédito da série, quando a produção retornar do hiato.

Tributos de colegas em 'Grey's Anatomy'

Em comunicado conjunto divulgado na noite de quinta-feira, a ABC e a produtora 20th Television, responsáveis pela série, afirmaram: “Estamos profundamente entristecidos com a perda de Eric Dane. Seu talento notável e sua presença inesquecível em ‘Grey’s Anatomy’ deixaram um impacto duradouro no público ao redor do mundo, e sua coragem e dignidade durante a batalha contra a ELA inspiraram muitos. Nossos corações estão com sua família, amigos, colegas e com os muitos fãs cujas vidas foram tocadas por seu trabalho.”

A repercussão entre colegas de elenco foi imediata.

Kim Raver, que interpretou a médica Teddy Altman, escreveu nas redes sociais: “Eric era uma luz. Você via isso brilhar naturalmente nele no set de ‘Grey’s’ e também quando estava com Rebecca e as meninas. Durante as filmagens, ele tinha um brilho nos olhos e, com um olhar travesso, entregava uma fala com timing cômico perfeito que deixava todos impressionados. Você fará falta.”

A produtora executiva Krista Vernoff também relembrou a participação especial de Dane em 2021, nove anos após sua saída da série.

Ela contou que, ao convidá-lo para retornar em meio às restrições da pandemia, ouviu uma resposta imediata: “Eu disse: ‘Você volta? Eu sei que é pandemia e filmar é um pesadelo, mas vamos fazer na praia e manter o distanciamento, porque o mundo precisa de alegria, e Mark e Lexie são alegria.’ Ele respondeu: ‘Onde e quando?’”.

Vernoff contou ainda que, ao chegar ao set, o ator brincou: “Estamos quebrando as regras e nos abraçando agora, certo?”. “O que mais vou lembrar sobre Eric Dane são seus abraços. Os melhores abraços. Ah, meu amigo. Desejo que você descanse em paz”, escreveu.

Patrick Dempsey, um dos protagonistas originais da série, homenageou o colega ao compartilhar um vídeo gravado por Dane em setembro, em apoio à pesquisa sobre ELA, no qual o ator se apresentava: “Sou Eric. Ator, pai e agora uma pessoa vivendo com ELA.”

Em abril de 2025, 11 meses antes de sua morte, Dane havia tornado público o diagnóstico da doença.

Eric Dane e 'Grey's Anatomy'

Dane participou de 145 episódios do drama médico exibido pela ABC. Introduzido como convidado na segunda temporada, ele rapidamente conquistou o público como o carismático Mark Sloan, apelidado de “McSteamy”, tornando-se personagem fixo a partir do terceiro ano da série.

Sua última aparição regular ocorreu no início da nona temporada, quando Sloan morreu após complicações do acidente aéreo retratado no fim da oitava temporada.

Mesmo após a saída do personagem, sua presença permaneceu simbólica na trama: o hospital Seattle Grace Mercy West foi rebatizado como Grey Sloan Memorial Hospital, em homenagem a Mark e Lexie Grey.

No mês passado, durante o evento beneficente ALS Network Champions for Cures & Care Gala, Ellen Pompeo revelou, em vídeo pré-gravado, que enviou uma mensagem ao colega assim que soube da condição de saúde. “Assim que soube do diagnóstico, mandei uma mensagem dizendo: ‘Estou aqui se você quiser conversar’. E meu telefone tocou 30 segundos depois”, relatou a atriz.

A volta de Dane na temporada 2020-2021, marcada por episódios ambientados em sequências oníricas na praia enquanto Meredith Grey estava em coma por complicações da Covid-19, foi um dos momentos mais celebrados pelos fãs.

Em entrevista ao Deadline à época, o ator comentou sobre as falas de seu personagem dirigidas à filha Sofia: “Esteja ela me ouvindo ou não, você sempre tem alguém olhando por você.”

Agora, segundo as publicações americanas, a família de "Grey’s Anatomy" prepara uma nova despedida para celebrar o legado de um dos personagens mais marcantes da história da série.